Luiz Henrique revela sonho de atuar com Vini Jr e apoio de Dorival: ‘Total confiança’

O Brasil tenta se recuperar nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, agora sob a batuta do técnico Dorival Júnior. Na próxima sexta-feira, a seleção mede forças com o Equador, às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba. O atacante Luiz Henrique ressaltou que queria atuar ao lado de Vini Jr e o apoio do comandante nos treinos.

“É um cara que eu não falei muito (Dorival Júnior), mas está me ajudando no dia a dia, me dá total apoio e passa total confiança para mim e para os companheiros. É um treinador excelente, que vai ajudar muito a gente e também vamos ajudá-lo”, explicou.

“Quando cheguei aqui, queria muito conhecer o Vini. Já tinha visto algumas vezes, já enfrentei pelo Betis, mas queria jogar junto. E hoje estamos realizando esse sonho de atuar com o Vinícius, com Paquetá, Rodrygo, Danilo, Marquinhos, entre outros… Cada segundo aproveito ao máximo para aprender um pouco com ele. A cada dia estamos juntos, aprendendo e realizando um sonho”, finalizou.

Sem pressão e foco no novo ciclo

Durante a coletiva, o atacante respondeu sobre a pressão em cima da seleção por melhores resultados. Ainda mais com a atual campanha nas Eliminatórias e a eliminação para o Uruguai na Copa América. Para Luiz Henrique, não haverá pressão em cima dos mais novos, como ele, pois há um novo ciclo e o foco é fazer o Brasil evoluir em campo.

“Pressão para mim não vai ter. Vou fazer o que venho fazendo, vou dar o meu melhor e fazer de tudo para ajudar a Seleção. Não temos que pensar no momento da Seleção, o que passou ficou para trás. É um novo ciclo, uma nova jornada, temos que pensar no hoje e fazer a Seleção ser cada vez melhor”, analisou.

“O Equador tem uma equipe muito boa, um ataque muito bom também, mas sabemos que nossa Seleção também tem qualidades absurdas. Vamos fazer de tudo para tirar esse ponto excelente que eles têm e pegar no ponto fraco deles, que podem errar também”, completou.

