Fifa divulga logo e música oficial do Mundial de Clubes de 2025. Confira!

A Fifa divulgou, na manhã desta quarta-feira (4), a logo e a música oficial do Mundial de Clubes de 2025, que será disputado nos Estados Unidos. A imagem do torneio, que contará com 32 equipes, conta com um conceito minimalista, com inspiração na bola e na cultura do futebol.

A imagem conta com as letras “C – W – C”, em um formato circular. Elas, aliás, fazem alusão ao nome da competição em inglês: Club World Cup, que em português significa Mundial de Clubes.

“Que momento especial. Hoje lançamos a marca do novo Mundial de Clubes, o começo de uma nova era no futebol de clubes. Trinta e dois dos melhores clubes de todos os cantos do mundo vão competir nos Estados Unidos em junho e julho de 2025. Eles são o coração do torneio. E mal podemos esperar. Trinta e dois dos melhores clubes do mundo vão se encontrar no palco mundial e somente um será coroado campeão mundial”, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

Música oficial da competição

A trilha sonora oficial do Mundial de Clubes é “Freed from Desire”, da cantora e compositora italiana Gala Rizzatto.

Confira os times que estarão na competição

Dos 32 times que estarão nos Estados Unidos em junho e julho de 2025, apenas duas ainda não foram confirmadas. Essas virão do campeão da Libertadores deste ano (ou do ranking, caso o campeão já esteja na lista), e um representante do país-sede. Em resumo, o sorteio da fase de grupos acontecerá entre os dias 5 e 9 de dezembro.

Flamengo

Palmeiras

Fluminense

River Plate (Argentina)

Boca Juniors (Argentina)

Real Madrid (Espanha)

Atlético de Madrid (Espanha)

Chelsea (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra)

RB Salzburg (Áustria)

Juventus (Itália)

Inter de Milão (Itália)

Bayern de Munique (Alemanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Paris Saint-Germain (França)

Benfica (Portugal)

Porto (Portugal)

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Al-Ahly (Egito)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Pachuca (México)

León (México)

Monterrey (México)

Urawa Reds (Japão)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Al Ain (EAU)

Auckland City FC (Nova Zelândia)

Ulsan (Coreia do Sul)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Espérance Sportive de Tunis (Tunísia)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.