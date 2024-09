Dorival começa a esboçar time contra o Equador. Veja provável escalação!

O técnico Dorival Júnior começou a desenhar o time titular do Brasil para o duelo contra o Equador nesta quarta-feira (4). As seleções se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 22h, no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa. Com um elenco totalmente renovado, o treinador deve promover mudanças em todos os setores em relação ao time que utilizou na Copa América.

Na defesa, Marquinhos, que foi titular durante toda a Copa América, deu lugar para Gabriel Magalhães. Caso parecido do volante João Gomes, que deve perder a vaga para André. Já no ataque, sem contar com Raphinha, que está suspenso e não foi convocado, Dorival escalou Rodrygo na ponta direita, formando trio de ataque com Endrick e Vinícius Júnior. Assim, o ataque pode ter um trio do Real Madrid.

Durante a atividade, Dorival promoveu algumas mudanças como as entradas de Beraldo, Wendell, Gerson, Lucas, Estêvão, entre outros. Contudo, o treino que vai definir o time acontece nesta quinta-feira (5), o último antes da partida contra o Equador.

O provável Brasil tem: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Júnior e Endrick.

Assim, Brasil e Equador duelam nesta sexta-feira (6), às 22h, no Couto Pereira, pela 7° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Aliás, após o embate contra os equatorianos, a Seleção Brasileira terá pela frente o Paraguai, em Assunção, no dia 10 de setembro. Contudo, a Canarinho é a sexta colocada na tabela, com sete pontos e no limite por uma vaga no próximo mundial.

