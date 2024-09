Cuiabá x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Mesmo com a parada para Data-Fifa, o Brasileirão não vai parar complemetamente. Nesta quinta-feira (4/9), Cuiabá e Juventude fazem embate em duelo atrasado da 16ª rodada da competição nacional. O jogo será, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal.

Os times, aliás, lutam contra o rebaixamento. Em pior momento, o Cuiabá está na 19ª posição, com 21 pontos somente. Do outro lado, o Juventude ocupa a 14ª colocação, com 28 pontos, três a mais que o Corinthians, primeiro do Z4.

Onde assistir

O duelo entre Cuiabá e Juventude terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Cuiabá

O Dourado vem de vitória sobre o Criciúma em um confronto direto em busca da permanência na elite do Brasileirão. O técnico Bernardo Franco, aliás, terá muitos desfalques para enfrentar o Juventude.

O centroavante Pitta, ex-Juventude, foi convocado para a seleção paraguaia. Sem outro atleta da posição, o treinador deve improvisar André Luís. O goleiro Walter e meia Fernando Sobral cumprem suspensão pelo terceiro amarelo. Já o lateral-direito Matheus Alexandre segue em transição física após lesão no joelho e será reavaliado.

Como chega o Juventude

Do outro lado, o time jaconero terá dois titulares novamente à disposição do técnico Jair Ventura. O zagueiro Zé Marcos e o meia-atacante Nenê, que cumpriram suspensão contra o Inter, voltam ao time.

Quem está de fora é o zagueiro Rodrigo Sam, expulso na derrota para o Colorado por 3 a 1. O comandante alviverde, aliás, também não deve contar ainda com os atletas que estão no departamento médico, como o zagueiro Lucas Freitas, o volante Thiaguinho, o meia Mandaca e os atacantes Gabriel Taliari e Gilberto.

CUIABÁ x JUVENTUDE

Campeonato Brasileiro – 16ª rodada (Jogo atrasado)

Data-Hora: 5/9/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Mato Grosso (MT)

CUIABÁ: Mateus Pasinato; Raylan, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Derik Lacerda, Clayson e André Luís. Técnico: Bernardo Franco.

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jadson, Oyama e Nenê; Erick Farias, Lucas Barbosa e Ronie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Gomes Antunes e Marcyano da Silva Vicente (Ambos MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

