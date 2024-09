Pedrinho, do Vasco, rebate fala de Textor sobre fair play financeiro

O Vasco divulgou um comunicado oficial em que o presidente Pedrinho rebateu as declarações de John Textor. Em entrevista coletiva, o empresário insinuou que o mandatário do Cruz-Maltino está participando dos debates de Fair Play financeiro “só porque a SAF dele não funcionou muito bem”.

“Por que John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF? Por que tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa?”, escreveu Pedrinho em nota.

O presidente do Vasco, aliás, esclareceu que não participou da reunião sobre o tema realizada nesta quarta, na CBF. O representante do Vasco, afinal, no encontro foi o CEO Carlos Amodeo.

O que Textor falou em coletiva?

“Estou construindo minha relação com Pedrinho, o rapaz do Vasco. Eles tentaram executar uma SAF. O contrato deles exigia que o investidor gastasse muito mais. Então eu acho curioso ele falar em Fair Play só porque a SAF dele não funcionou muito bem. Se a 777 estivesse nos trilhos, o Vasco estaria fazendo exatamente a mesma coisa agora”, cutucou.

Nota do Vasco

“John Textor, na sua insistência de falar o que não sabe, mentiu ao afirmar que eu estava presente na reunião da Comissão Nacional de Clubes. O Vasco foi representado pelo nosso CEO, Carlos Amodeo.

Causou-me estranheza maior a afirmação de que tem “conhecimento do contrato da SAF que o Vasco fez com a 777”, uma vez que o contrato citado é regido por cláusulas de confidencialidade e o acesso aos termos é restrito.

Recentemente, ao se desculpar em público, afirmou que “não conhecia os fatos do desastre da 777”, mas, agora, ao “conhecer” o contrato da Vasco SAF, John Textor mostra que não entendeu uma única linha e que não sabe nada sobre o Vasco.

Por que John Textor se preocupa tanto com a Vasco SAF? Por que tenta desqualificar o Vasco em uma relação societária que não lhe interessa?

As pessoas precisam entender, de uma vez por todas, que o Vasco de hoje tem representatividade, e não se calará jamais diante de qualquer insinuação infundada, e ninguém mais vai faltar com o respeito com a instituição que me ensinou o que é ser ético e não mentir.

Pedrinho

Presidente do Club de Regatas Vasco da Gama”

Nova faísca

Textor e Pedrinho já haviam se desentendido, em julho. O dono do Botafogo afirmou que a ação que deu o controle da SAF ao Vasco associativo causava insegurança jurídica no cenário do futebol brasileiro. Em seguida, o americano pediu desculpas.

