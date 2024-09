Efeito Thiago Silva: Monstro se torna um dos alicerces da reação do Fluminense

Depois do período de turbulência que resultou na demissão de Fernando Diniz, o Fluminense reagiu e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, sob a batuta de Mano Menezes. Em campo, um elemento tem feito a diferença e contribuiu para uma mudança significativa no sistema defensivo: Thiago Silva.

Em meio à mudança no estilo de jogo, que deixa a defesa menos exposta, sem os toques curtos na área tricolor, o camisa 3 trouxe qualidade, liderança e experiência ao setor. Antes de seu retorno, a equipe sofreu gol em todos os dezesseis primeiros jogos da competição, e a bola aérea defensiva era um verdadeiro caos. Todos esses fatores somados a saída de Nino, capitão do título da Libertadores.

O retorno do “Monstro”, após se consolidar como um dos maiores nomes de sua posição na Europa e com a camisa da seleção, levou a torcida do Fluminense à loucura. Desde sua estreia, diante do Cuiabá, o zagueiro contribuiu para que a média de gols sofridos no Brasileirão despencasse. Sem ele, o time sofreu 24 tentos, em 16 partidas, pela competição nacional.

Por outro lado, com a presença do defensor, que fez sucesso na Europa e com a camisa da seleção, o Fluminense ainda não sofreu gols no campeonato. Além disso, também está invicto com Thiago Silva como titular, em sete partidas, com seis vitórias e um empate. Ele, portanto, não esteve na derrota para o Vasco, no Nilton Santos, por 2 a 0, em 10 de agosto.

Cuidados físicos a liderança em campo

Mais do que a invencibilidade, o jogador tem exercido um papel de liderança ao herdar a braçadeira de capitão de Felipe Melo, que virou reserva. Dentro das quatro linhas, essa influência tem ajudado seu companheiro de defesa, Thiago Santos, que subiu consideravelmente de produção, quando começou a formar a dupla com o ídolo tricolor.

Perto de completar 40 anos (no dia 22 de setembro), o atleta impressiona com sua disposição física. Algo que mostra que ele ainda pode render por mais algumas temporadas. Afinal, desde os tempos em que brilhava no futebol europeu, Thiago se destacava pelo cuidado com sua saúde e o foco total na carreira. Desde a volta, o zagueiro marcou um gol, contra o Grêmio pela Libertadores.

O uso de bicicleta ergométrica, massagem, alongamento e câmaras hiperbáricas (ajuda a absorver mais oxigênio e aumentar a circulação sanguínea) contribuem para isso. O efeito de sua contratação pode ser observado dentro e fora de campo. Seja na orientação aos mais jovens, nas correções no posicionamento defensivo ou no poder de liderança.

Por fim, na próxima rodada, o Tricolor de Laranjeiras reencontra o Juventude, dia 15 (domingo), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. O primeiro jogo das quartas de finais da Libertadores, diante do Atlético-MG, no Maracanã, acontece dia 18, às 19h (de Brasília).

