Pedro vê ‘filme repetido’ na Seleção e abre nova disputa no ataque do Brasil

Nesta quarta-feira (4), a Seleção Brasileira recebeu a triste notícia da lesão do atacante Pedro. O jogador rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e precisou ser cortado da delegação. Para o seu lugar, Dorival Júnior chamou João Pedro, do Brighton, que terá a chance de mostrar seu valor e virar presença nas próximas convocações. Além disso, pode repetir um filme do passado.

Em 2018, ainda com a camisa do Fluminense, Pedro foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Contudo, poucos dias antes de se apresentar, o centroavante machucou o joelho direito, durante uma partida contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Para o seu lugar, Tite, que na época era o treinador da Seleção Brasileira, chamou Richarlison, que defendia o Everton, da Inglaterra.

Pedro não deixou o radar de Tite, mas viu Richarlison brilhar e não sair mais da lista de Tite. Ele se tornou titular da Amarelinha e manteve o status até a Copa do Mundo do Qatar. O jogador, já no Flamengo, se recuperou e fez grande ciclo para também ir ao Mundial de 2022, mas como reserva.

Contudo, Pedro era nome certo para ser titular naquela época, assim como seria com Dorival Júnior nesta sexta-feira (6), contra o Equador. Uma nova contusão agora abre espaço para Endrick e João Pedro se firmarem de vez no ataque da Seleção Brasileira e, assim, repetir o que aconteceu com Richarlison.

Endrick deve ser o escolhido para começar a partida contra o Equador. O garoto vem ganhando destaque com Dorival Júnior e disputou a última Copa América. Já João Pedro vem de grande ano no Brighton e começou a nova temporada marcando gols. Afinal, em três jogos, ele foi as redes duas vezes.

Lesão de Pedro na Seleção Brasileira

Pedro se machucou já no trabalho tático, quando a imprensa já havia deixado o CT do Caju, casa de treinamento do Athletico Paranaense e casa do Brasil em Curitiba. Após sentir a lesão, o flamenguista deu lugar à Endrick, que deve começar como titular contra o Equador.

O Departamento Médico da Seleção Brasileira entrou em contato com o Flamengo comunicando a lesão. Normalmente, lesões desta gravidade faz com que o atleta fique fora entre seis a nove meses. Assim, ele só volta a atuar na próxima temporada.

Aliás, o centroavante já vinha de uma lesão nas últimas semanas. Ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda há três semanas atrás e voltou a atuar no último domingo (1/9), contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, volta a se lesionar de forma ainda mais grave.

