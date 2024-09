Ramon Menezes celebra retorno a São Januário: ‘Traz ótimas recordações’

A Seleção Brasileira Sub-20 mede forças com o México, nesta quinta-feira (5), às 18h30, em um amistoso internacional. Assim, à beira do campo, o técnico Ramon Menezes, que é ídolo do Vasco, voltará a São Januário, estádio que brilhou e lhe traz ótimas recordações na carreira. A partida é válida pela preparação para o Sul-Americano da categoria em 2025, no Peru.

“São Januário me traz ótimas recordações. Voltar como treinador da Seleção Brasileira Sub-20 é motivo de orgulho e satisfação. Tive a felicidade no Vasco de ser atleta, auxiliar técnico e treinador da equipe principal. Tenho um respeito muito grande pelo Vasco e sua torcida. Em todas as vezes que vou a São Januário, a atmosfera é diferente”, exaltou.

Esta é a segunda fase de preparação da Amarelinha em busca de defender o atual título invicto da competição, conquistado em fevereiro de 2023. Em junho, o elenco canarinho se reuniu na Granja Comary durante a Data Fifa e enfrentou o Botafogo em jogo-treino, vencido pelo Brasil por 7 a 1.

Ramon, portanto, irá reencontrar o México, adversário que enfrentou pelos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023, quando o Brasil ganhou a medalha de ouro, quebrando um jejum de 36 anos sem o lugar mais alto do pódio. Por fim, ele conta com três atletas remanescentes da conquista do último Sul-Americano: Vitor Roque, Luís Guilherme e Pedrinho.

“A qualidade do México é muito boa, será um jogo muito difícil, o México sempre conta com ótimos jogadores. Vai ser um enfrentamento muito interessante, do nível que nesse momento a gente precisa. Vai nos ajudar muito lá na frente”, explicou.

