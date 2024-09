Remember? Gabigol retoma relação com outra modelo após fim com Julia Rodrigues

Testemunhas afirmam que a última edição do aniversário de Gabigol, na segunda-feira, contou com a presença da primeira-dama. Isso porque a modelo Thaisa Carvalho, apontada como affair do jogador até pouco tempo, recebeu atenção especial do aniversariante durante o evento e passou a maior parte do tempo próxima ao placo principal da festa.

Muitos contavam com a presença de Júlia Rodrigues no evento, com quem Gabigol mantinha uma relação, sem muito compromisso, desde o ano passado. No entanto, segundo fontes, a relação com Thaisa Carvalho só retornou às boas após o término com a modelo.

A interação especial entre Gabigol e Thaisa chamou atenção de convidados, mas internautas já estavam atentos aos sinais antes mesmo da festa. A modelo compartilhou uma foto do look para o evento e usou “Valor inestimável e seu mapa está comigo” na legenda. A irmã de Gabi, Dhiovanna Barbosa, comentou: “Te amo por isso”.

Gabigol e Thaisa Carvalho

A modelo já havia sido apontada como affair do jogador em junho deste ano. Os rumores começaram principalmente pela proximidade com Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador e amiga pessoal de Thaisa. Carioca, a criadora de conteúdo torce para o Flamengo e também trabalha como atriz e empresária.

Thaisa Carvalho se formou pela Escola de Atores Wolf Maia e o teatro serviu como porta para o mundo da moda. Além disso, a modelo se identifica como CEO de um salão de beleza e marca de roupas em Santos, São Paulo.

Uma publicação compartilhada por Thaisa Carvalho (@thaisacarvalho)

O nome da modelo parou de ser vinculado ao de Gabigol após novas aparições do jogador com Júlia Rodrigues, que estiveram juntos recentemente no Festival Ama, no Rio.

Aniversário de 28 anos

Gabriel Barbosa celebrou a chegada de seus 28 anos com um festão que reuniu amigos e familiares no Itanhangá, Zona Oeste do Rio, na segunda-feira (2). Ex-companheiros de Flamengo, Filipe Luís e Diego Ribas, marcaram presença no evento.

Antes do tradicional festão, Gabigol curtiu o dia do aniversário, 30 de agosto, apenas com os pais e a irmã em sua mansão na Barra. O jogador chegou a compartilhar registros do jantar ao lado de Lindalva, Valdemir e Dhiovanna Barbosa.

