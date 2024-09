Rabiot recusa propostas, fica fora da lista da França e segue sem clube

As janelas de transferências das principais ligas da Europa se encerraram. No entanto, alguns jogadores renomados seguem sem clube e com futuro indefinido. É o caso do meia Rabiot, campeão da Copa de 2018 com França, que está livre após rescindir contrato com a Juventus.

Contudo, engana-se quem acha que o jogador não tem mercado. Ele recebeu propostas do Milan, Galatasaray, Al-Nassr e Manchester United, porém recusou todas elas. Com isso, ainda não se sabe qual o intuito do jogador para a temporada 2024/25

Diante da incerteza do futuro do atleta, o técnico Didier Deschamps o deixou de fora da lista da França para as duas rodadas iniciais da Liga nas Nações, contra Itália e Bélgica. A seleção tenta se recuperar após não conseguir o título da Eurocopa ao perder para a campeã Espanha.

De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, Rabiot está nas Ilhas Baleares, na Espanha. Ao longo da carreira, ele defendeu as cores do Paris Saint-Germain e da Juventus, marcando 43 gols, com 29 assistências em 396 partidas.

