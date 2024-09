Santiago Longo fala sobre mudança de time: ‘Complicado’

Recém-chegado ao São Paulo, o volante Santiago Longo explicou a mudança do Belgrano (ARG) para o Tricolor Paulista. Afinal, o meio-campista está com 26 anos e só defendeu um clube até hoje. Além da troca de time, mudou também de país.

“Foi uma decisão um pouco complicada (deixar o Belgrano), mas estou muito contente por todo o carinho que recebi nestes anos, por todas as mensagens que estão me mandando agora nas minhas redes. Foram muitas coisas vividas. Fui campeão, ganhei a braçadeira de capitão, classificamos para a Sul-Americana, o que para o clube era muito importante. Estava sendo capitão, com bons companheiros e uma comunhão muito linda com a torcida. Levo as melhores lembranças”, disse Santiago Longo, ao “SPFC Play”.

Santiago Longo, vale lembrar, chega ao São Paulo por empréstimo, válido até 29 de agosto de 2025. Ao fim do contrato, o Tricolor terá a opção de adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador. Dessa forma, caso o clube do Morumbis queira ativar a cláusula para a compra até 15 de março, precisará pagar 1,3 milhão de dólares (R$ 7,3 milhões). O valor aumenta se o São Paulo exercer essa possibilidade até de 10 de julho. Assim, terá que pagar 1,8 milhão de dólares (R$ 10 milhões).

Volante chega para um setor carente

Santiago Longo chega para uma posição considerada carente no Morumbis. Afinal, o clube perdeu Alisson e Pablo Maia com graves lesões e tem em Bobadilla e Luiz Gustavo os atuais titulares. Nesta janela de transferências, o Tricolor também contratou Marcos Antônio, que estava na Lazio, da Itália, e era cobiçado pelo Flamengo. No Tricolor, ele encontrará três companheiros argentinos, além do técnico Luis Zubeldía: o zagueiro Alan Franco, o atacante Calleri e o meia-campista Galoppo, de quem é amigo de infância.

Longo foi vizinho de Galoppo em Freyre, munício da província de Córdoba, onde nasceu. A cidade, inclusive, é onde está a sede do Belgrano. Os dois jogadores, inclusive, chegaram a jogar juntos em um pequeno clube local quando tinham entre 10 e 12 anos.

Carreira de Santiago Longo

Santiago Longo chegou ao Belgrano em 2014 e construiu toda a carreira no clube. Após concluir seu processo de formação, o meio-campista estreou na equipe principal em 2019 e, desde então, se consolidou como uma das referências do clube.

Foram 143 partidas disputadas, com o título da Primera Nacional (segunda divisão do país) em 2022. No ano passado, ele assumiu a braçadeira de capitão.