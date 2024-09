Dorival faz balanço sobre perdas por lesão e corte de Pedro: ‘Sentimos pelo lado humano’

Antes de sua estreia nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026, o técnico Dorival Júnior teve mais uma dificuldade para solucionar. Depois dos cortes de Yan Couto e Savinho, foi a vez de Pedro, do Flamengo, ter uma ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficar de fora. O técnico lamentou o corte e ressaltou que as portas da seleção estão abertas para a volta do atacante, quando se recuperar.

“Muito difícil se falar alguma coisa em um momento como esse. Vamos nos solidarizar com o atleta e sua família. Segundo momento em que Pedro esteve próximo e aconteceu algo semelhante. A seleção está de portas abertas para ele. Tenho um carinho especial. Estávamos atrás do lance e deu pra perceber na hora que alguma coisa de grave havia se passado naquele instante. Sentimos muito pelo ser humano que é e como vinha se comportando aqui. O mesmo que conheci alguns anos atrás no Flamengo. Fica aqui a lamentação por uma pessoa especial como Pedro”, disse.

Frequente perdas por lesão

Durante a coletiva, o treinador também respondeu sobre a ausência de peças e lesões. Para ele, o foco é encontrar dentro do próprio grupo peças que solucionem tais problemas e apresentem resultados na busca pela recuperação nas Eliminatórias.

Em apenas três convocações realizadas desde que assumiu o comando da Seleção, no começo do ano, o técnico Dorival Júnior já perdeu nove jogadores por lesões. Para o lugar de Pedro, o treinador convocou João Pedro, do Brighton, da Inglaterra.

“De um modo gera, para uma equipe que está em formação, tentando encontrar um equilíbrio é natural que algumas adaptações peças faltantes acabem nos trazendo um complicador. temos que encontrar soluções. Tinha uma expectativa positiva pelo Pedro. Mas agora temos que olhar o lado humano, a pessoa, um cara especial. Buscar agora dentro do nosso grupo soluções que nos darão busca por equilíbrio. dois ou três resultados que façam as coisas caminharem de maneira tranquila”, analisou.

Olho na agenda

Sob a batuta de Dorival, o Brasil tenta reagir na competição, visto que perdeu os últimos três jogos. Ainda com Fernando Diniz, em 2023, a equipe sucumbiu diante de Uruguai, Colômbia e Argentina, o que fez com que o comandante não resistisse à pressão.

Dessa forma, a Seleção mede forças com o Equador, dia 6, no Couto Pereira, e o Paraguai, dia 10, no Defensores del Chaco, em Assunção. Por fim, no momento, o Brasil soma sete pontos, na sexta colocação nas Eliminatórias, no limite da classificação para a Copa de 2026.