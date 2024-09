Reforço do Botafogo, Alex Telles paga dívida com Neymar antes de embarcar para o Brasil

Antes de retornar ao Brasil, o lateral-esquerdo Alex Telles teve que quitar uma dívida com Neymar na Arábia Saudita. O reforço só pôde pensar em fazer as malas depois de pagar um jantar para o astro do Al-Hilal, rival do Al-Nassr, ex-clube do atleta.

Além de cobrar pelo jantar, fruto de uma aposta na final da King’s Cup, Neymar ainda postou vídeo nas redes sociais brincando com Telles. Na sequência, o atacante se despediu do amigo e desejou sorte no Botafogo – clube de coração da Rafaella, irmã de Ney.

“Homem de palavra, pagou o jantar da final que perdeu para nós. Boa sorte”, disse Neymar em suas redes sociais.

Aposta com Neymar

A dívida nasceu fruto de uma aposta. Isso porque Al-Hilal e Al-Nassr se enfrentaram na final da King’s Cup, e o time de Neymar venceu nos pênaltis. Lesionado, o brasileiro não esteve em campo.

A decisão ocorreu nos pênaltis, e Alex Telles desperdiçou sua cobrança – a primeira do Al-Nassr. O Al-Hilal sagrou-se campeão, e Neymar cobrou a aposta do amigo antes da ida para o Rio de Janeiro.

Alex Telles no Botafogo

O lateral-esquerdo deixa o Al-Nassr após 44 partidas e nove participações em gols, com seis assistências no total. Alex Telles chegou ao futebol saudita no começo do projeto da Saudi Pro League e se tornou um dos destaques do time, mas perdeu vaga devido ao limite de estrangeiros no elenco.

Livre no mercado, Alex Telles entrou no radar do curto prazo do Botafogo, que buscava por opção no mercado. O Alvinegro tinha consultado Alex Sandro, que fechou com o Flamengo, antes de focar no novo lateral-esquerdo do elenco.

Alex Telles assinou contrato com o Botafogo até o fim de 2026 e não deve demorar para assumir posição. Isso porque Cuiabano, um dos destaques do Brasileirão, sofreu uma lesão na coxa direita e pode ficar até quatro semanas fora dos trabalhos.

