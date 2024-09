Marcos Braz lamenta lesão de Pedro, mas lembra: ‘Temos mais três centroavantes’

Vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz falou sobre a grave lesão de Pedro em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (5). O dirigente lamentou não poder mais contar com o jogador nos próximos meses, mas lembrou que há outros três centroavantes no elenco, e disse que estão atentos ao mercado para possíveis contratações.

“Nós lamentamos. Ficamos tristes pelo atleta que é e pelo ser humano que é. Mas queria dizer que nós temos mais três centroavantes aqui no Flamengo. O Carlinhos, o Gabigol e o Bruno Henrique. Isso não quer dizer que, quando soubemos do problema com o Pedro, não ficamos atentos e nem começamos a conversar sobre a possibilidade ou necessidade de trazer outro jogador. Quero dizer que o Pedro é irreparável nesse primeiro momento. Era o titular da posição. Mas nós confiamos nos que estão aqui. Sempre confiamos. O próprio Gabigol fez gol em três finais de Libertadores, nos deu todos os títulos com os companheiros. Temos extrema confiança nele e nos outros jogadores que estão aqui. (Mas) ficamos atentos ao mercado. Começamos a ouvir 300 pessoas que começaram a ligar para nós. Avaliamos e temos avaliado as situações. Mas, se entendermos que vamos fazer uma contratação, vamos avaliar com calma”, falou. Marcos Braz explica sobre indenização Além disso, Marcos Braz relatou ainda sobre o pedido de indenização do Flamengo à Fifa.

“Nós estamos reportando algumas informações que vão estruturar a parte jurídica. Não é de uma hora para outra. Vamos apresentar relatórios médicos e alguns processos aqui dentro, para aí sim fazer o requerimento para a CBF. Não é uma decisão rápida, mas acreditamos no bom tom e no bom senso da CBF. Acho que vão entender a perda do Flamengo. A CBF não pode contribuir, num primeiro momento, com a reposição esportiva, de deixar um jogador com a gente, mas ela pode, sim, fazer uma reparação financeira. Acredito que a CBF vá se antecipar e encontrar um valor para repor e dar ao Flamengo”, disse. A busca por um título na temporada Disputando três títulos ainda nesta temporada – Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores -, o dirigente revelou, portanto, que não tem prioridade de campeonato. “A decisão do clube é não priorizar. Por exemplo, quando se fez o planejamento desse ano, a gente colocou para o Tite que o Campeonato Carioca era uma competição que o Flamengo priorizava e desejava vencer, e assim foi feito. O que tentamos fazer agora na janela, trazendo esses quatro atletas e vendo o massacre que o calendário estava imprimindo ao elenco, somado às duas lesões graves, foi trazer atletas para que o nível competitivo dentro do elenco pudesse ser ainda mais elevado e para que o Tite tivesse ainda mais alternativas. (Além de que) para que possamos ter um um elenco suficientemente grande para brigar pelas três competições. O Flamengo não joga sozinho. Tem adversários que também investem e têm grupos muito qualificados”, contou. Agora, com a lesão de Pedro, o Flamengo tem nove jogadores no departamento médico. Além do atacante, Cebolinha e Viña não atuam mais na temporada. Por outro lado, Arrascaeta, Léo Pereira, Michael, De la Cruz, Gabigol e Varela devem retornar nas próximas partidas.

