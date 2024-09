Kauã Elias ganha autógrafo de Marcelo em evento do Fluminense

Atuar com um ídolo de infância é sonho para poucos realizarem. E o atacante Kauã Elias, do Fluminense, é um deles. No evento da tarde desta quinta-feira (5), no Vale das Laranjeiras – agora Estádio Marcelo Vieira, aliás -, o jogador ganhou um autógrafo da estrela do dia, o lateral-esquerdo Marcelo.

A cena chamou a atenção nesta tarde, com o ídolo tricolor retribuindo o carinho do companheiro. Assim, Marcelo não só autografou uma camisa especial de Kauã, como tirou foto e deu um recado diferenciado ao colega de clube.

“Tem noção do que está acontecendo aqui? Deixa eu te falar… (quando estiver) Bombando, Seleção Brasileira, Copa do Mundo.. não vai esquecer de mim!”, disse o craque.

Tal qual Marcelo, Kauã Elias também é cria de Xerém. O jovem de 18 anos chegou ao clube em 2016, quando tinha apenas 11 anos. Em 2022, durante excursão do time Sub-16 pela Europa, o centroavante se destacou ao marcar 16 gols em 16 jogos.

Em 2023, estreou pelo time profissional na partida contra o The Strongest-BOL, na altitude de La Paz, em duelo válido pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, se tornou, dessa forma, o atleta mais novo a defender o Fluminense na competição continental.

Já na atual temporada vem se provando uma grande revelação. Afinal, é o vice-artilheiro do time no ano, com seis gols, substituindo bem Germán Cano, que não vive boa fase em 2024.

