Reforços são regularizados e podem estrear pelo São Paulo

Os reforços do São Paulo estão regularizados. O volante Santiago Longo e o lateral-esquerdo Jamal Lewis apareceram no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e podem estrear pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, no próximo dia 15 (domingo), fora de casa.

Os dois jogadores devem estar à disposição do técnico Luis Zubeldía para entrar em campo no Mineirão. Eles, no entanto, ainda não podem jogar a Copa do Brasil.

Santiago Longo chega ao São Paulo por empréstimo, válido por um ano. Ao fim do contrato, o Tricolor terá a opção de adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador. Dessa forma, caso o clube do Morumbis queira ativar a cláusula para a compra até 15 de março, precisará pagar 1,3 milhão de dólares (R$ 7,3 milhões). O valor aumenta se o São Paulo exercer essa possibilidade até de 10 de julho. Assim, terá que pagar 1,8 milhão de dólares (R$ 10 milhões).

Do outro lado, Jamal Lewis tem 26 anos e chega por empréstimo de um ano do Newcastle, da Inglaterra. Natural da Irlanda do Norte e com passagens pela seleção daquele país, ele defendeu ainda o Norwich City e o Watford, ambos da Inglaterra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.