Cruzeiro notifica Internacional por atraso no pagamento de Wesley

A diretoria do Cruzeiro enviou uma notificação ao Internacional devido ao atraso no pagamento pelo atacante Wesley. No documento, o clube mineiro exige o pagamento de quase R$ 3 milhões ainda nesta semana.

O Internacional não quitou a parcela vencida em julho. O valor exato em aberto é de R$ 2,8 milhões.

Wesley foi transferido do Cruzeiro para o Internacional em fevereiro deste ano, em uma negociação avaliada em cerca de R$ 10,8 milhões (aproximadamente 2 milhões de euros). Na transação, o Cruzeiro cedeu 50% dos direitos econômicos ao Internacional, enquanto a outra metade permanece com o Palmeiras.

Wesley não teve sucesso no Cruzeiro. Contratado em 2023, ele fez 42 jogos e marcou apenas quatro gols, mostrando um desempenho abaixo das expectativas.

Situação financeira do Internacional

O Internacional enfrenta problemas financeiros. Segundo o site “ge”, o clube também recebeu uma notificação do Flamengo pelo atraso no pagamento da primeira parcela da compra de Thiago Maia. O Internacional concordou em pagar 4 milhões de euros (R$ 24,7 milhões) por 50% dos direitos do jogador, em um total de 10 parcelas.

