Uruguai x Paraguai: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Nesta sexta-feira (6), Uruguai e Paraguai se enfrentam no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela sétima rodada da competição. Em casa, a Celeste aparece como favorita para a vitória diante de seus torcedores.

Como chega o Uruguai

Apesar do favoritismo, o Uruguai terá de lidar com uma série de desfalques nesta Data Fifa. Isto porque Matías Viña, Arrascaeta e De la Cruz, todos lesionados, ficaram fora da convocação de Marcelo Bielsa. Além disso, o técnico ainda pode ter uma baixa de última hora, uma vez que Varela, lateral do Flamengo, será avaliado para saber se poderá jogar.

Ao mesmo tempo, Darwin Núñez, Araújo, Mathias Olivera, Bentancur e José María Giménez estão suspensos e também não participarão do jogo desta sexta-feira.

Contudo, a expectativa é sobre a presença de Luis Suárez entre os titulares. Maior artilheiro da história da seleção uruguaia, o centroavante já anunciou que vai se despedir da seleção neste mês de setembro e terá seus últimos momentos pela seleção.

Como chega o Paraguai

Por outro lado, o Paraguai vai tentar surpreender os uruguaios e precisa da vitória para seguir com o sonho de disputar a Copa do Mundo 2026.

Dessa maneira, o técnico Gustavo Alfaro apostou em alguns nomes que atuam no futebol brasileiro, como Bobadilla, do São Paulo, Gustavo Gómez, do Palmeiras, e Gatito Fernández, do Botafogo.

Uruguai x Paraguai

7ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026

Data e horário: sexta-feira, 06/09/2024, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Uruguai: Sergio Rochet; Nández, Sebastián Cáceres, Nicolás Marichal, Mathias Oliveira; Ugarte, Valverde, Maximiliano Araújo; Cristian Olivera, Pellistri, Luis Suárez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Paraguai: Carlos Coronel; Fabían Balbuena, Gustavo Gómez e Alderete; Diego Gómez, Andrés Cubas, Mathías Villasanti e Wilder Viera; Miguel Almirón, Adam Bareiro e Julio Enciso. Técnico: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Onde assistir: A partida não terá transmissão para o Brasil.

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.