Brasil x Equador: onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasil encara o Equador nesta sexta-feira (06), às 22h, no estádio Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Seleção Brasileira busca recuperação na tabela, já que vem de quatro partidas sem vencer, sendo três derrotas seguidas. Assim, a equipe canarinho ocupa a sexta posição e última vaga direta para o Mundial. Já a La Tri está uma colocação acima, em quinto e pode disparar na classificação em caso de vitória em Curitiba.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do SporTV.

Como chega o Brasil

A Seleção Brasileira vem de um momento complicado nas Eliminatórias. Afinal, vem de quatro jogos sem perder. Foi um empate com a Venezuela, além de derrotas para Colômbia, Uruguai e Argentina. Contudo, esta sequência aconteceu com Fernando Diniz ainda no comando. Assim, Dorival Júnior faz sua primeira partida pela competição e quer estrear com vitória.

Entretanto, o treinador teve duas baixas importantes para o duelo. Afinal, o centroavante Pedro e o zagueiro Éder Militão, se lesionaram durante os treinamentos no CT do Caju e foram desconvocados. Eles, inclusive, treinaram como titular. Agora, Endrick e Marquinhos devem começar a partida. João Pedro, convocado para o lugar do jogador do Flamengo, não fez nenhuma atividade e ficará no banco de reservas.

Como chega o Equador

Já a La Tri tem uma campanha melhor que a do Brasil. Afinal, perdeu apenas na estreia para a Argentina. Contudo, soma apenas oito pontos, um a menos que a Seleção Brasileira, com três vitórias, dois empates e uma derrota. Apesar de uma campanha que classifica a equipe para a Copa do Mundo, o Equador passou por uma troca no comando técnico recentemente. Félix Sánchez foi demitido após a eliminação na Copa América. Para o seu lugar, chegou Sebastián Beccacece, que fará sua estreia à frente da equipe.

A equipe ainda é uma incógnita, já que o novo treinador pode fazer algumas mudanças. Contudo, a certeza é que a dupla de ataque deve ser formada por Enner Valência, do Internacional e o garoto Kendry Paez, de apenas 17 anos. Destaque também para o zagueiro do Corinthians, Félix Torres.

BRASIL X EQUADOR

Sétima rodada das Eliminatórias da Copa

Data e horário: 06/9/2024, às 22h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

BRASIL: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr e Endrick. Técnico: Dorival Júnior.

EQUADOR:Galíndez, Preciado, Torres, Hincapié e Estupiñán; Moisés Caicedo, Gruezo e Alan Franco; Kendry Páez, Enner Valencia e Sarmiento. Técnico: Sebastián Beccacece.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailosky e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

