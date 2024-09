Sub-20: Brasil joga mal, mas vence o México, em amistoso

O Brasil precisou de uma chacoalhada para derrotar o México por 2 a 1, nesta quinta-feira (5), com muito esforço, em amistoso entre as seleções sub-20, em São Januário, no Rio de Janeiro. Os times voltam a se encontrar no mesmo palco, no próximo domingo (8), em mais um teste.

O primeiro tempo foi sofrível, na Colina Histórica. Afinal, o time comandado pelo técnico Ramon Menezes não conseguiu se encontrar em campo, com o futebol paupérrimo de ideias e, tecnicamente, abaixo do aceitável. Quem compareceu a São Januário teve vontade de sair do estádio após os 45 minutos iniciais.

No segundo tempo, o Brasil melhorou e conseguiu o suficiente para despachar o México, outra seleção limitadíssima. Assim, primeiro, obrigou o goleiro Lara a trabalhar. Depois, ainda no início, aos 13 minutos, o zagueiro Arthur Dias, do Athletico-PR, tirou o zero do placar. Em seguida, pouco depois, aos 14, Rayan, cria do Flamengo, ampliou para a equipe anfitriã.

O Brasil continuou melhor, porém, sem encantar e finalizar com precisão. Um dos principais nomes da Seleção, Vitor Roque ficou devendo e saiu de campo zerado. No fim, um sufoco para dar mais emoção à partida. João Souza marcou contra e descontou para o México, que só não empatou porque o goleiro Robert estava atento para evitar o desastre.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.