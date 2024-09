Argentina x Chile, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Argentina e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (5/9), pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21h (de Brasília). Na classificação, os donos da casa, atuais campeões da Copa América, ocupam a primeira posição, com 15 pontos. Em contrapartida, os chilenos, na oitava colocação, estão com apenas cinco. este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que começa a sua transmissão a partir das 19h30, sob o comando de Christian Rafael.

Alpém de Christian Rafael, a cobertura conta com os comentários e Leyde Marques e as reportagens do irreverente Rafael Esgrilis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.