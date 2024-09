Fã de Bento pede goleiro como titular da Seleção: ‘Alisson já foi’

Toda convocação da Seleção Brasileira surge as críticas de quem deveria estar na lista ou não. Outros discutem quem deveria ser titular ou não da Amarelinha. Já para o torcedor athleticano João Pedro, de 19 anos, não existe dúvidas. Ele quer ver o goleiro Bento e o volante Bruno Guimarães na equipe principal do Brasil.

Athleticano apaixonado, o estudante de marketing tem Bento como seu grande ídolo e acredita que chegou a hora de ele herdar a vaga, que hoje é de Alisson.

“Eu vim ver o Bento, meu grande ídolo. Também queria ver o Bruno Guimarães, mas principalmente o Bento. Os dois fazem muita falta aqui. Essa última sequência de jogos então, se tivesse o Bruno no meio e o Bento no gol, estaríamos melhor no campeonato. O Bento é muito melhor que o Alisson. Me desculpa, mas para mim o Alisson já foi, o ciclo dele na Seleção. Para mim é o melhor goleiro do Brasil e do mundo. O Bruno não tem o que falar, é ”masterclass””, disse João Pedro que prosseguiu.

“Cara, o Bento eu sou muito fã dele. Acompanhei todas as fases dele no Athletico. Então desde que ele chegou, quando ele estreou contra o River Plate na Libertadores, até hoje quando ele está no Al-Nassr. Eu gosto muito, sou fã do cara e ver ele na Seleção Brasileira, para mim é uma realização junto com ele”, completou.

Fã de Bento também vê a Seleção Brasileira de perto pela primeira vez

Por fim, João Pedro também comentou da emoção de ver a Seleção de perto pela primeira vez. O Brasil não jogava em Curitiba há 21 anos.

“Eu tenho 19 anos e nunca tive a oportunidade de ver o Brasil de perto aqui em Curitiba. Queria dar um jeitinho de dar uma tietada, mas o mínimo aqui já está sendo um grande sonho”, finalizou.

Brasil e Equador duelam nesta sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 7° rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Aliás, após o embate contra os equatorianos, a Seleção Brasileira terá pela frente o Paraguai, em Assunção, no dia 10 de setembro. Contudo, a Canarinho é a sexta colocada na tabela, com sete pontos e no limite por uma vaga no próximo mundial.

