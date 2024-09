Com quatro baixas, Corinthians volta aos treinos

Após vencer o Flamwngo e ter três dias de folga, o Corinthians se reapresentou no final da tarde desta quinta-feira (05), no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O Timão, inclusive, não pôde contar com quatro atletas: Alex Santana e Héctor Hernández, machucados, além de Félix Torres, José Martínez e Breno Bidon (sub-20), com suas respectivas seleções.

O Corinthians iniciou uma sequência de seis dias de treinos com trabalhos físicos. Assim, o elenco abriu a tarde na academia e concluiu o exercício físico no gramado. Os comandados do técnico Ramón Díaz treinarão em dois períodos nesta sexta-feira (5).

Próximo jogo do Corinthians

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (11/9) para encarar o Juventude pela Copa do Brasil. O duelo de volta das quartas de final da competição será realizado às 21 horas, na Neo Química Arena. No jogo de ida, o Timão perdeu por 2 a 1 para os gaúchos. Dessa forma, os paulistas precisam de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para avançar às semifinais e enfrentar Flamengo ou Bahia. Contudo, vitória por um gol de diferença levará o duelo para os pênaltis. Novo tropeço, naturalmente, dá a vaga para o Juventude.

