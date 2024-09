Hulk se declara à esposa: “Tinha jurado nunca mais me entregar a ninguém”

O atacante do Atlético, Hulk, se declarou à esposa, Camila Ângelo. Ela completou 35 anos nesta quinta-feira (5/9) e preparou uma comemoração especial. No Instagram, Hulk mostrou seu lado romântico.

“Minha esposa, só queria lembrar que há algo dentro de mim que pertence a você, algo que tinha jurado nunca mais entregar a ninguém, mas isso foi antes de conhecê-la. Hoje posso afirmar que esse algo é todo seu. E se há um motivo para que meu coração bata tão forte, desde quando me levanto até a hora de deitar, esse motivo leva seu nome”, iniciou o atleta na homenagem.

Ele também postou imagens do casal. A comemoração, no entanto, foi íntima, sem convidados, e contou com a presença das filhas Aisha e Zaya. Camila escolheu tons de rosa para decorar o ambiente.

Nas redes sociais, afinal, Hulk continuou com as declarações carinhosas.

“Como explicar tudo o que você consegue despertar em mim sem ao menos um toque? ode me passar tanta segurança sem ao menos um olhar? Como pode me fazer sorrir sem ao menos dizer nada?”

“É nesses momentos e com essas perguntas que você descobre que não importa quanto tempo o amor existe, não importa como ele chegou até você, ele simplesmente está aí para ser vivido e sentido. Hoje tenho a mais pura certeza de que é você quem eu amo, quem eu preciso, quem eu quero para fazer e ser feliz. Nunca esqueça de que eu a amo muito! Feliz aniversário!” concluiu o atleta.

