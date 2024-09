Apoiado por nomes importantes, Maurício Gomes de Mattos lança candidatura à presidência do Flamengo

O advogado Maurício Gomes de Mattos lançou sua candidatura à presidência do Flamengo na noite da última quinta-feira (5). O vice-presidente de embaixadas da ‘Era Landim’ apresentou a chapa ”Mengão Maior”, que conta com apoio de nomes importantes, em evento na Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A festa, realizada em um clube na Lagoa, recebeu apoiadores da chapa de MGM. Entre os nomes mais significativos, estavam presentes os ex-presidentes Márcio Braga e Eduardo Bandeira de Mello. A ‘Mengão Maior’ terá a parceria dos grupos políticos Frente Flamengo Maior, Fla-Clones, GRAP (Grupo Raça, Amor e Paixão) e Flamengo sem Fronteiras.

O pleito se reunirá no dia 9 de dezembro para decidir, em votação, o sucessor de Rodolfo Landim para o triênio 2025/26/27. O evento está marcado de 8h às 21h, na Gávea. As chapas deverão realizar suas respectivas inscrições entre os dias 10 e 30 de setembro. Até o momento, cinco nomes anunciaram pré-candidaturas.

Mengão Maior contra SAF

Maurício Gomes de Mattos se lançou à presidência em um discurso de cerca de dez minutos. Entre os principais pontos, o, agora, candidato fez questão de posicionar-se contrário à SAF no Flamengo. E disse que ”se sente na batalha contra o Golias” nesta eleição.

“Não à SAF! Eu me sinto um Davi na batalha contra o Golias nessa eleição. Mengo”, disse MGM.

Na sequência, MGM detalhou a metodologia da chapa, que funcionará como uma espécie de ”conselho de administração”.

“Na nossa gestão, os vice-presidentes vão atuar como se fizessem parte de um conselho de administração. Vão criar metas e fazer cobranças. Não vai ter interferência diária dos profissionais do clube. Vou criar também um conselho consultivo, onde nós vamos ter condições de receber opiniões, sugestões de vários sócios”, e prosseguiu:

“Também quero um conselho, uma reunião com notáveis para criar o Flamengo do futuro. Em relação a isso pode contar comigo, que é preparar o presente, valorizando o nosso passado e olhando para o futuro. Vai ser uma gestão “lato sensu” profissional, uma gestão com compliance, com transparência”.

“Tudo pelo Flamengo e nada do Flamengo”

Maurício Gomes de Mattos demonstrou boas expectativas em relação ao resultado das eleições em dezembro. Apoiado por fortes nomes da história do clube, o advogado garantiu que terá um mandato baseado na ideologia de “tudo pelo Flamengo e nada do Flamengo”.

“Vou criar um portal de transparência. Vai ser tudo pelo Flamengo e nada do Flamengo. Pode contar com isso. Vou ganhar essa eleição, tenho certeza. Porque tenho o espírito rubro-negro, eu conheço a casa, são 22 anos conhecendo as federações, agremiações, sendo respeitado e respeitando a todos. Vou ser o representante do Flamengo firme em todos os órgãos”, e concluiu:

“Ou ser o presidente da nação. Flamengo é mundo, tem que ser respeitado. Quero um programa de sócio-torcedor abrangente, quero um Flamengo ainda maior e melhor”, discursou.

Chapa Mengão Maior

O líder da chapa, Maurício Gomes de Mattos, terá Wellington Silva como seu vice-presidente – que teve cargo de VP de comunicação no último ano da gestão Bandeira de Mello, em 2018. O ex-presidente, aliás, que o indicou ao MGM.

Pré-candidatos à presidência do Flamengo

Além da chapa Mengão Maior, de Maurício Gomes de Mattos, outros quatro nomes também anunciaram pré-candidaturas à presidência do Flamengo. A situação tem Rodrigo Dunshee de Abranches como sucessor de Landim, enquanto a oposição ainda conta com: Luiz Eduardo Baptista (BAP), Wallim Vasconcellos e Pedro Paulo.

