Rafaella, irmã de Neymar, posta fotos de biquini na Grécia e causa na internet

Rafaella Santos, irmã de Neymar, está em viagem a Mykonos, na Grécia e compartilhou alguns momentos com seus seguidores nas redes sociais. Assim, nesta quinta-feira (5/9), a influenciadora postou algumas fotos, no estilo P&B, usando um biquíni branco. Na ocasião, ela posava para as imagens na beira de uma piscina com borda infinita.

Nos registros, Rafaella optou por um biquíni branco e que combinava com seu óculos de sol. Em um outro momento, a influenciadora se encontra deitada em uma espreguiçadeira. A relação dela com Neymar é muito próxima, não apenas por serem irmão. Afinal, ela também é madrinha da filha mais nova do craque, Helena, de pouco mais de dois meses. Inclusive, a influenciadora demonstra já apego com a criança. Isso porque, já fez duas postagens no Instagram dedicadas a menina.

Em uma delas, Helena aparece dormindo em seu colo. Em outra ocasião, ela postou uma foto com a criança com uma fantasia.

“Oi, dinda, vim dormir agarradinha de urso com você!”, escreveu Rafaella na legenda.

Tal situação também está aliada a rumores de que ela não tem bom relacionamento com a atual namorada do irmão, Bruna Biancardi. Tal tese foi reforçada com a ausência de Rafaella no batizado da filha do casal, a Mavie, em junho.

Relação da irmã de Neymar com o futebol

A irmã de Neymar também possui conexão com o mundo do futebol. Afinal, ela já namorou dois atletas profissionais. No caso, o meio-campista Lucas Crispim, ex-Fortaleza, Santos e Vasco, assim como Gabigoll, atacante do Flamengo. Ainda por cima, ela é torcedora do Botafogo e em algumas oportunidades está no estádio para acompanhar o seu time do coração.

