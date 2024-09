Corinthians encaminha contratação do holandês Memphis Depay

O Corinthians teve uma notícia positiva sobre a negociação com o atacante Memphis Depay nesta sexta-feira (6). Assim, o holandês aceitou a proposta do clube paulista e irá assinar contrato até o fim de 2026. No momento, restam apenas detalhes burocráticos para a concretização do negócio. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a diretoria do Timão aguarda o atacante neste final de semana, em São Paulo, para realizar exames e oficializar o acordo. Para isso, o clube paulista deve desembolsar pouco mais de R$ 70 milhões entre salários, luvas e bonificações diluídos nos 28 meses de contrato.

Ao longo da negociação, o Corinthians apresentou um projeto esportivo e de marketing ao jogador, assim como aumentou a primeira proposta. Os responsáveis pela condução das conversas foram o executivo de futebol Fabinho Soldado, o secretário geral Vinicius Cascone e o diretor financeiro Pedro Silveira.

O holandês será o 19º reforço do clube paulista na temporada. O projeto chama a atenção por ser um jogador de nível internacional, que irá atrair as atenções da mídia para o clube. Nesse sentido, o Timão fecha o ciclo de contratações justamente para uma das posições mais carentes do elenco.

Afinal, o sistema ofensivo tem enfrentado sério problemas ao longo do ano, sobretudo com a dupla Yuri Alberto e Pedro Raul, que tem sido criticada pela torcida.

