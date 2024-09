Técnico do Eintracht Frankfurt morre aos 33 anos

O técnico Helge Rasche, do Eintracht Frankfurt, morreu após sofrer um acidente de carro na região sudoeste de Frankfurt, na Alemanha. Ele tinha 33 anos e comandava a equipe sub-19 do clube alemão. A informação é do jornal alemão Bild.

De acordo com a publicação, Rasche seguia com seu veículo em uma estrada quando colidiu contra uma árvore. Ele morreu na hora. A frente de seu veículo, um Hyundai branco, ficou destruída. Contudo, o fator que teria levado o carro a sair da pista ainda não foi revelado.

A morte do técnico também foi confirmada pelo Eintracht Frankfurt na manhã desta sexta-feira (6). O clube alemão postou uma mensagem nas redes sociais.

“Eintracht Frankfurt está devastado pela perda do treinador do sub-19, Helge Rasche. Nossos pensamentos estão com sua família e seus amigos”, dizia a publicação.

Rivais da equipe alemã também se solidarizaram com a morte de Rasche, assim como a Bundesliga, primeira divisão da Alemanha.

O duelo entre Eintracht e Giessen pela liga regional, agendado para sábado (7), acabou cancelado. A equipe treinada por Rasche tem previsão de voltar a campo no dia 14 de setembro, contra o Darmstadt 98.

Histórico de Helge Rasche no Eintracht

Helge Rasche iniciou sua trajetória no Eintracht Frankfurt em 2020, na equipe juvenil. Em 2023, o técnico chegou ao sub-17. Posteriormente, assumiu o sub-19.

Na temporada da liga juvenil, a equipe ficou em segundo lugar.

