Jeffinho, Eduardo e Júnior Santos estão próximo de retornar no Botafogo

O Botafogo pode ter reforços caseiros nas próximas semanas. Jeffinho, Eduardo e Júnior Santos estão se recuperando de lesão e em breve vão estar à disposição do técnico Artur Jorge. Os três são peças fundamentais na equipe carioca, principalmente no sistema ofensivo. A informação é do jornal ”O Globo”.

O primeiro que deve reforçar o elenco é Jeffinho. O atacante está na fase final de recuperação e volta daqui duas ou três semanas, ou seja, no fim de setembro. O jogador teve uma lesão na coxa direita e ainda precisou fazer uma artroscopia no joelho. Além disso, ele chegou a ser internado com uma infecção, o que atrasou o processo.

Por outro lado, Eduardo e Júnior Santos, que se recuperam de uma cirurgia no reto femoral da coxa direita e uma fratura na tíbia da perna esquerda, respectivamente, devem voltar daqui cerca de um mês, ou seja, na primeira ou segunda semana de outubro.

Dessa forma, com o retorno de Jeffinho, Eduardo e Júnior Santos, Artur Jorge ‘ganha’ mais três reforços para o elenco neste fim de temporada. Outros oito nomes chegaram durante a janela de transferências: Allan, Igor Jesus, Matheus Martins, El Arouch, Thiago Almada, Vitinho, Adryelson e Alex Telles.

Assim, a equipe segue em busca de conquistar pelo menos um título nesta temporada. O Alvinegro é líder do Campeonato Brasileiro e está nas quartas de final da Libertadores.

