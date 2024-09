Bruna Biancardi celebra 11 meses de Mavie, sua filha com Neymar

Bruna Biancardi usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para celebrar os 11 meses de Mavie, sua filha com o atacante Neymar. Em seu perfil no Instagram, a modelo comemorou a data com uma declaração para a pequena.

Na imagem compartilhada, Biancardi aparece na piscina com a filha.

“Feliz 11 meses, minha vida”, declarou a modelo.

Mavie, aliás, é figura constante nos perfis tanto de Biancardi quanto de Neymar. Registros dela dando os primeiros passos, com looks de luxo, na piscina e também em passeios de carrinhos elétricos são frequentes.

Até o momento desta publicação, Neymar ainda não havia feito manifestação quanto aos 11 meses de Mavie

Neymar criticado recentemente sobre ‘mêsversário’

No início da semana, Neymar sofreu algumas críticas nas redes sociais por não realizar registro sobre o segundo mês de vida de Helena, fruto do seu relacionamento com Amanda Kimberlly e sua filha mais nova.

Além de Mavie e Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca. Porém, o jogador também é apontado por Gábriella Gáspar, ex-modelo húngara, como pai de Jázmin Zoé, de 10 anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.