Jogadores de Palmeiras e São Paulo são punidos pelo STJD por briga no clássico

O clássico entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, segue dando o que falar. Nesta sexta-feira (6), a 3ª Comissão Disciplinar do STJD condenou o volante Zé Rafael, do Verdão, o zagueiro Sabino e o meia Rodrigo Nestor, ambos do Tricolor, por conta da briga no confronto, realizado no dia 18 de agosto.

Dessa maneira, Sabino foi penalizado com cinco jogos de suspensão. Enquanto Zé Rafael e Rodrigo Nestor vão desfalcar suas equipes em quatro partidas. As suspensões valem pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, os clubes ainda podem recorrer da decisão do tribunal.

O trio foi denunciado no artigo 254-A, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Na ocasião, Sabino agrediu um funcionário do Palmeiras, e Zé Rafael e Rodrigo Nestor trocaram socos no túnel dos vestiários do estádio.

Por outro lado, Luciano, que foi expulso na partida após dois cartões amarelos, teve o caso arquivado e não vai desfalcar o São Paulo.

A confusão no clássico ocorreu após o apito final e envolveu jogadores, comissão técnica, dirigentes e gandulas. Zé Rafael e Rodrigo Nestor foram expulsos já nos vestiários, após o árbitro Raphael Claus analisar as imagens do VAR.

Assim, os dois jogadores do São Paulo estão aptos a entrar em campo na próxima quinta-feira (12), no confronto contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil. A suspensão dos três atletas passa a valer na próxima rodada do Brasileirão, que será disputada nos dias 14 e 15 de setembro.

