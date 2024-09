Alex Morgan, lenda do futebol feminino, anuncia aposentadoria

Lenda do futebol feminino, a americana Alex Morgan anunciou sua aposentadoria dos gramados. Aos 35 anos, a jogadora fez o comunicado em um vídeo nesta sexta-feira (06). Ela também informou que está grávida de seu segundo filho.

De acordo com Morgan, o sentimento de que era a hora de deixar o esporte tomou conta dela no início do ano.

“Essa decisão não foi fácil, mas no início de 2024, senti no coração e na alma que seria a última temporada em que jogaria futebol. (…) Estou me aposentando. O futebol foi parte de mim por quase 30 anos. Sempre amei esse esporte e o que recebi de volta foi muito maior do que alguma vez sonhei. Sucesso para mim é nunca desistir e dar o seu máximo. E foi exatamente o que eu fiz”, declarou a jogadora no vídeo de mais de quatro minutos de duração.

Além do anúncio da aposentadoria, Morgan também informou uma nova gravidez. A jogadora já é mãe de Charlie, de 4 anos.

“Este também não é o vídeo de aposentadoria que eu esperava fazer. (…) Estou grávida e, por mais inesperado que isso tenha acontecido, estamos muito felizes. Para mim, família significa tudo”, concluiu. A despedida dos gramados de Alex Morgan acontece neste domingo (8), quando sua equipe, o San Diego Wave, enfrenta a North Carolina Courage pela Liga Americana de Futebol. Anuncio da aposentadoria gera homenagens para Alex Morgan Logo após a publicação, Alex Morgan recebeu diversas mensagens de carinho. Além disso, o Time Estados Unidos prestou uma homenagem para a jogadora.

“Parabéns pela incrível carreira, obrigada por elevar os esportes femininos”, afirmou Simone Biles, ginasta americana multicampeã. “Uma das melhores que já jogou esse jogo, você não era apenas incrível e inspirou milhões de crianças, você mudou o jogo para melhor para tantos que virão após”, escreveu a jogadora de futebol sueca Sofia Jakobsson.