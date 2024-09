O jogador Ernest Nuamah, do Lyon, tomou uma decisão ‘desesperada’ para não assinar com o Fulham. Na segunda-feira (2), último dia da janela de transferências na Europa, o atacante ‘sumiu’ antes de finalizar os trâmites para concluir a negociação entre os clubes. Com isso, o acordo acabou cancelado.

Nuamah, de 20 anos, chegou a realizar exames médicos, porém chorou durante o procedimento. De acordo com o jornal francês ‘L’Equipe’, o atacante ganês se arrependeu de deixar o Lyon e optou pelo sumiço para poder permanecer na França. Nem o empresário do jogador conseguiu localizar o jovem para dar sequência na negociação.

A situação colocou John Textor, dono do Lyon e também da SAF do Botafogo, em uma posição constrangedora. A fim de amenizar o estrago, o norte-americano enviou uma mensagem com um pedido de desculpas ao Fulham, segundo a publicação. A não conclusão do acordo fez com que o clube francês deixasse de arrecadar 15 milhões de libras (cerca de R$ 110 milhões).

De acordo com o empresário de Nuama, o jogador já manifestava sentimento contrário a negociação desde o início das conversas. O Everton, também da Inglaterra e possível novo clube de Textor, era outro clube interessado no atacante.

