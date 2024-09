Itália vence a França de virada na Liga das Nações

A Itália surpreendeu e conquistou uma grande vitória por 3 a 1, de virada, sobre a França, nesta sexta-feira (6). Na partida que marcou o retorno de Mbappé ao Parque dos Príncipes, em Paris, os italianos confirmaram a vitória com gols de Dimarco, Frattesi e Raspadori nesta primeira rodada do Grupo 2 da Liga das Nações 2024/25. Pelo lado dos donos da casa, Barcola havia aberto o placar com apenas 13 segundos de jogo, em uma falha na defesa italiana.

Dessa maneira, seguem os questionamentos sobre o trabalho do técnico Didier Deschamps na seleção francesa, que acabou renovando contrato até a Copa de 2026 após a eliminação na semifinal da Euro 2024.

Por outro lado, a Itália deu uma bela resposta aos seus torcedores após uma eliminação precoce nas oitavas de final da Eurocopa 2024 e fez sua estreia na Liga das Nações com o pé direito.

O jogo

Em um primeiro tempo equilibrado, França e Itália foram para o vestiário com o placar de 1 a 1. O jogo começou animado, com muitas oportunidades para ambas as equipes. Dessa maneira, Barcola aproveitou falha na defesa italiana e abriu o placar logo aos 13 segundos de jogo. Por outro lado, aos 30 minutos, foi a vez de Dimarco empatar em um golaço com a parte externa do pé.

A Itália voltou do intervalo com mais intensidade e virou o jogo logo aos cinco minutos. Frattesi aproveitou cruzamento rasteiro de Retegui pela direita e colocou os italianos em vantagem. Por outro lado, a França tentou reagir, mas eram os visitantes que tinham as melhores oportunidades. Dessa maneira, Raspadori confirmou a vitória no Parque dos Príncipes.

França 1×3 Itália

1ª rodada da Liga das Nações 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 06/09/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)

França: Maignan; Clauss (Kounde, aos 31′ do 2t), Saliba, Konaté, Theo Hernandez; Kanté (Zaire-Emery, aos 31′ do 2t), Youssouf Fofana (Koné, aos 12′ do 2t), Griezmann (Marcus Thuram, aos 31′ do 2t); Olise (Dembelé, aos 12′ do 2t), Mbappé, Barcola. Técnico: Didier Deschamps.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori (Buongiorno, aos 37′ do 2t), Bastoni; Cambiaso, Frattesi (Udogie, aos 16′ do 2t), Fagioli, Tonali, Dimarco (Brescianini, aos 37′ do 2t); Pellegrini (Raspadori, no intervalo), Retegui (Moise Kean, aos 34′ do 2t). Técnico: Luciano Spalletti.

Gols: Barcola, aos 1′ do 1t (1-0); Dimarco, aos 30′ do 1t (1-1); Frattesi, aos 5′ do 2t (1-2); Raspadori, aos 27′ do 2t (1-3)

Árbitro: Sandro Schärer (SUI)

Cartão amarelo: Koné (FRA)

