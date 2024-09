Luan Peres chega ao Brasil para se apresentar ao Santos e diz que não esteve perto do Vasco

Luan Peres já desembarcou no Brasil para se apresentar ao Santos. Ele chegou na noite da última quinta-feira (5) e deve começar a treinar na próxima segunda (9), quando o elenco se reapresentará após o duelo contra o Brusque, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Ao canal “De Olho no Peixe”, o zagueiro afirmou que nunca esteve perto de assinar com o Vasco.

“Eu nunca estive muito próximo do Vasco. Via pela imprensa o pessoal falando bastante, as notícias, mas nunca me vi próximo de lá. Tiveram conversas, sim. Me ligaram, conversaram, mas não passou disso. Eu sempre falei para meu empresário que meu desejo era voltar ao Santos. Eu só não voltaria se eles não chegassem a um acordo, não me quisessem. Era o primeiro lugar que eu queria estar. Nunca avançaram as coisas com o Vasco. Não foram para frente por causa do meu desejo de retornar ao Santos. Foi o que aconteceu e aqui estou”, declarou o jogador.

Luan Peres vem de grave lesão no joelho

Na última temporada, Luan Peres praticamente não atuou, por conta de uma grave lesão no joelho direito. Agora, o defensor afirma estar bem fisicamente e espera jogar para readquirir ritmo de jogo.

“Eu estou super bem. Foram oito meses de recuperação após cirurgia. Igual para todos jogadores. Neymar é um exemplo que está há oito meses e ainda não retornou. Agora a vez do Pedro, infelizmente, lesionou. Mas me sinto bem, recuperado. Já treinava com a equipe há dois meses. Faltam os últimos ajustes e estou pronto para jogar. Não sinto mais nada. Meu joelho está super bem, não sinto nada. É só recuperar a parte física de pulmão, ritmo de jogo, que já estou legal para jogar”.

Luan Peres ressaltou que o objetivo é levar o Santos de volta à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.

“Muito feliz de estar de volta em casa. Não tem muito o que falar. É só trabalhar e fazer. Estamos em setembro e temos três meses para por o Santos de volta à Série A. Não sei se tem alguém no elenco com a 14, mas estiver disponível, vou querer, sim”, finalizou.

O Santos visita o Brusque neste sábado, às 16h (de Brasília), em jogo válido pela Série B.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.