Jogadores do Atlético esgotam chopp em bar após vitória no clássico; relembre o caso

Ex-atacante do Atlético, Marques, um ídolo da torcida alvinegra, fez revelações sobre os bastidores do clube. Ele detalhou a reação dos jogadores após a classificação sobre o Cruzeiro nas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1999.

Naquele ano, o Atlético venceu o Cruzeiro em dois jogos decisivos, com placares de 4 a 2 e 3 a 2, garantindo a vaga na fase seguinte. O Galo enfrentou o Vitória na semifinal e, posteriormente, o Corinthians na final.

Marques recordou o cenário tenso da competição.

“Naquela época, os jogos eram em melhor de três. Nas quartas de final do Brasileiro de 99, nós nos classificamos no limite. Classificavam-se oito times, e na última rodada, não estávamos garantidos. Precisávamos vencer o Grêmio para avançar e conseguimos. O Cruzeiro, que tinha um grande time, terminou em segundo lugar. Contava com jogadores como Valdo, Djair e Marcelo Ramos, todos sob a liderança de Levir Culpi”, revelou em entrevista ao “Charla Podcast”.

Atlético classificou-se na última rodada

Ele destacou a situação interessante em que o Cruzeiro havia terminado a primeira fase do Campeonato Brasileiro em uma posição melhor.

“O Cruzeiro se preparou para enfrentar a gente em uma série melhor de três, com a vantagem do empate. Foi uma situação curiosa, pois o Cruzeiro estava brigando para ser o primeiro ou o segundo colocado. Na última rodada, os jogos ocorreram simultaneamente. Precisávamos vencer o Grêmio para garantir nossa classificação. Se empatássemos, estaríamos fora. O Mineirão estava lotado, e conseguimos um 2 a 0 contra o Grêmio, o que nos levou a enfrentar o Cruzeiro.”

Após a classificação, afinal, os jogadores do Atlético saíram para comemorar. Marques contou.

“Depois do jogo, fomos ao Albano’s, um bar aqui na cidade, e esgotamos todo o chopp que havia no local.”

