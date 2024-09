STJD marca julgamento de John Textor, do Botafogo

Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor já tem data para sentar-se no banco dos réus do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). O tribunal julgará o empresário norte-americano na próxima quinta-feira (12). O mandachuva norte-americano responderá pelas suas alegações sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro.

A 5ª Comissão Disciplinar do STDJ julgará Textor. Lucas Brandão será, aliás, o relator.

Textor pode pegar, então, até 810 dias de suspensão, além de uma multa de até R$ 600 mil. O tribunal o enquadrou no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (ofensa à honra contra Ednaldo Rodrigues, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza e o árbitro Bráulio da Silva Machado) e no 221 (dar causa, por erro grosseiro ou sentimento pessoal, à instauração de inquérito).

A Procuradoria do STJD, Palmeiras, São Paulo e Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo e da Abrafut (Associação Brasileira dos Árbitros do Futebol) foram, aliás, os solicitantes da abertura do inquérito que tem a missão de apurar as denúncias do empresário.

O dono da SAF alvinegra, por sua vez, pediu uma reunião privada com o STJD para, assim, apresentar o material sobre a fraude no futebol brasileiro. Textor já entregou os mesmos documentos à Polícia Civil e ao Ministério Público, com investigações em andamento, e à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, no Senado Federal.

“Solicitei aos meus advogados que solicitem audiência adequada ao STJD. Uma sessão privada, onde poderei apresentar ao STJD as mesmas provas que já foram bem recebidas pela CPI do Senado, por meio de promotores públicos e criminais”, disse Textor, em entrevista à “ESPN”.

