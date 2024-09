Na despedida de Suárez, Uruguai empata em casa com o Paraguai

Em jogo que marcou a despedida do astro Luisito Suárez da Seleção do Uruguai, a Celeste recebeu o Paraguai, nesta quinta-feira (6/9), pela 7ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo foi no Estádio Centenário, lotado. Mas a torcida acabou voltando para casa frustrada. Afinal, os uruguaios ficaram apenas no 0 a 0. Assim, Suárez, que lutou muito, meteu um bola na trave e levou amarelo bobo, se aposenta de sua seleção aos 37 anos somando 143 jogos, com 69 gols. Trata-se do o maior artilheiro da Celeste (Cavani vem atrás, com 58).

Com o empate, o Uruguai foi aos 14 pontos. Dessa forma, vê a líder Argentina (18 pontos) abrir vantagem. Já o Paraguai – que estreou o técnico Gustavo Alfaro – foi aos seis pontos, em sétimo lugar. Na oitava rodada, o Paraguai enfrentará o Brasil no dia 10, em Assunção, às 21h30 (de Brasília). Já o Uruguai visita o Venezuela, também no dia 10, em Maturín, às 19h (de Brasília).

Uruguai tem dez desfalques e Suárez quase marca

O Uruguai entrou com dez desfalques. Quatro por lesão: os flamenguistas De La Cruz, Vinã e Arrascaeta e o palmeirense Piquerez. E seis suspensos: Núñez, Bentancur e Oliveira (cinco jogos) e Araújo e Giménez (dois jogos), além de outro rubro-negro, Varela (um). Tantas ausências fizeram o treinador Bielsa optar por Suárez no ataque e deixar Valverde como criador. Funcionou, pois o Uruguai foi bem perigoso. Quase marcou num erro do goleiro paraguaio Gatito saindo com os pés, em que Pellistri quase ficou com a bola, e num voleio de Suárez que foi na trave esquerda. De ruim para a Celeste foi o cartão amarelo de Valverde. Como estava pendurado, desfalca o Uruguai contra a Venezuela.

Mas o Paraguai fazia um bom jogo. Com Pitta (do Cuiabá) no comando do ataque, o time levou perigo: um chute de Enciso na trave e um lance em que Almirón entrou na área e chutou, mas Rochet fechou bem e salvou.

Paraguai perigoso no segundo tempo

No segundo tempo, o Uruguai manteve a bola (69% de posse), tentando fazer triangulações próximas da área. Mas o Paraguai dava sustos, principalmente após os dez minutos, quando a seleção da casa perdeu o foco. Aos 15, um chute de Diego Lopes foi na trave esquerda de Rochet. Pouco depois, Enciso quase marcou.

Apenas aos 27 minutos o Uruguai voltou a oferecer perigo, num belo chute de Braian Rodríguez para grande defesa de Gatito. Suárez fez um segundo tempo muito discreto, mas protagonizando uma confusão com o paraguaio Velázquez e levando amarelo. No fim, pressão da seleção da casa, mas nada de gol.

Uruguai 0x0 Paraguai

7ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa

Data: 6/9/2024

Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)

URUGUAI: Sergio Rochet; Nández, Sebastián Cáceres, Nicolás Marichal (Bueno, Intervalo) e Olaza; Ugarte (Emiliano Martínez, 34’/2ºT), Valverde, Braian Rodríguez (Torres, 34’/2ºT) e Pellistri (Cristian Olivera, 14’/2ºT), Maxi Araújo e Luis Suárez. Técnico: Marcelo Bielsa.

PARAGUAI: Gatito Fernandez; Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Andrés Cubas (Villasanti, 11’/2ºT), Bobadilla (Viera, 36’/2ºT), Diego López (Sosa, 16’/2ºT) e Almirón (Gamarra, 36’/2T); Julio Enciso e Pitta (Arce. 16’/2ºT). Técnico: Gustavo Alfaro.

Gols: –

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Valverde, Bueno, Nández, Suárez (URU). Gustavo Gómez, Cubas (PAR)

Cartões vermelhos: –