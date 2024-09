Alex Telles chega ao Rio e destaca projeto do Botafogo: ‘Ambicioso’

O lateral-esquerdo Alex Telles desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira para se apresentar ao Botafogo. O defensor chega com contrato definitivo até dezembro de 2026. Ele deu rápida entrevista na área de desembarque e contou que recebeu ligação do dono do Alvinegro, o empresário americano John Textor.

“O John me ligou, conversou comigo, valorizou a minha família e estava querendo contar muito comigo. Me senti muito valorizado. É também um projeto muito ambicioso, não só desde o ano passado, mas esse ano, ano que vem, então tenho muita ambição para vencer”, disse o jogador.

O jogador, aliás, reforçou que voltar a ser convocado é uma meta e influenciou no retorno ao Brasil. Em 2022, o lateral-esquerdo disputou a Copa do Mundo, mas foi cortado por lesão.

“A Seleção é claro que é o objetivo de sempre. Eu acho que tenho muito ainda a oferecer para a Seleção. Eu acho que a minha vida tem um pouco disso no meu objetivo. O Botafogo me oferece tudo isso e eu estou muito contente “, comentou.

Alex Telles fechou com o Botafogo após ficar livre no mercado ao rescindir com o Al-Nassr.

“Estou muito feliz, muito entusiasmado, muito contente com tudo isso. Na janela de transferências acontecem coisas muito rápidas. Confesso que tudo mudou muito rápido nas últimas semanas e a partir do momento em que tive possibilidade de voltar ao Brasil, o Botafogo foi um clube que demonstrou interesse desde o início. O clube tem a história que tem, então não pensei duas vezes para começar uma trajetória nova aqui no Brasil”, afirmou.

Carreira Alex Telles

Com o início no futebol brasileiro pelo Juventude, o lateral-esquerdo logo despertou o interesse do Grêmio e, na sequência para a Europa para atuar no Galatasaray. Devido ao bom desempenho na Turquia, recebeu uma oportunidade de jogar na Inter de Milão, mas não se firmou. Sendo assim, o Porto foi o seu destino e viveu um bom momento no time português. Em seu auge no velho continente, desembarcou no Manchester United e sofreu com a fase negativa do gigante inglês. Por fim, a última equipe da Europa foi o Sevilha.

O último clube antes de regressar ao Brasil foi o Al-Nassr. Na Arábia Saudita, ele integrou o time de Cristiano Ronaldo e cia e, durante o período que ficou por lá, jogou 44 partidas, deu seis assistências e marcou três gols.

