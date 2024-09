Sem brilho, Brasil vence o Equador e se recupera nas Eliminatórias

Em volta a Curitiba e estreia de Dorival Júnior nas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira venceu sem encantar no Couto Pereira. Nesta sexta-feira (6/9), o Brasil foi eficiente e bateu o Equador por 1 a 0, pela sétima rodada da competição. Rodrygo fez o único gol da partida. As equipes fizeram um segundo tempo de baixa intensidade e com poucas variações de jogadas.

Com o resultado, o Brasil, afinal, volta somar depois de sequência de quatro jogos sem vencer e sobe para quarta posição, com 10 pontos. Por sua vez, o Equador estaciona com oito pontos, na sexta colocação. Agora, as seleções voltam a campo na terça-feira, pela oitava rodada das Eliminatórias. A Amarelinha, aliás, enfrenta o Paraguai, às 21h30, no Defensores Del Chaco. Do outro lado, a La Tri encara a seleção do Peru, às 18h, no Casa Blanca.

Brasil faz o simples para abrir o placar

Desde o primeiro momento de jogo, a Seleção Brasileira mostrou mais intensidade para buscar o gol. André ficou mais fixo na marcação, enquanto Bruno Guimarães saiu mais para ajudar Paquetá. Os equatorianos se fecharam e dificultaram as oportunidades. Asim, a maneira do Brasil foi arriscar de longa distância. Em primeira boa oportunidade, Rodrygo recebeu antes da meia-lua, finalizou, a bola desviou na defesa do Equador e foi no cantinho do goleiro Galíndez para abrir o placar. Depois, o Brasil criou boas chances com Luiz Henrique, mas sem aquele toque final na área para empurrar a bola para a rede. O Equador, aliás, só foi assustar no fim com Caicedo, mas Alisson e Gabriel Magalhães afastaram o perigo.

Vitória sem graça…

Na volta do intervalo, o Brasil voltou em ritmo mais lento e tinha dificuldades para criação. Para tentar melhorar a criação, Dorival promoveu a estreia do jovem Estêvão, mas sem grande sucesso. A melhor oportunidade, inclusive, foi em lance individual de Vini Jr, que chutou pela rede pelo lado de fora. Os equatorianos, aliás, encontraram mais espaços com mudanças e chegaram mais, porém sem tanta qualidade. No fim, o torcedor presente no Couto Pereira começou a vaiar. O time, aliás, também errou passes e não dava sequência nas jogadas.

BRASIL 1×0 EQUADOR

Sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data-Hora: 06/9/2024, às 22h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

BRASIL: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Wendell, 28’/2°T); André (João Gomes, 39’/2°T), Bruno Guimarães (Gerson, 17’/2°T) e Lucas Paquetá (Lucas Moura, 28’/2°T); Rodrygo, Vini Jr e Luiz Henrique (Estêvão, 16’/2°T). Técnico: Dorival Júnior.

EQUADOR: Galindez; Félix Torres, Pacho e Hincapié; Jhegson Méndez (Gruezo, intervalo), Alan Franco, Moisés Caicedo, Sarmiento (Kendry Páez, intervalo), Estupiñán (Yaimar Medina, 39’/2°T); Kevin Rodríguez (John Mercado, 22’/2°t) e Enner Valencia (Yeboah, 22’/2°T). Técnico: Sebastián Beccacece.

Gols: Rodrygo, 29’/1°T (1-0);

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailosky e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartão amarelo: Lucas Moura (BRA)

Cartão vermelho: –

