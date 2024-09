Estêvão entra em seleta lista da Seleção Brasileira

A vitória do Brasil sobre o Equador, no Couto Pereira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo foi especial para o atacante Estêvão, do Palmeiras. Ele entrou no Top-5 dos mais jovens a vestir a camisa da equipe. A estreia pelo Brasil ocorre nove meses depois da primeira partida profissional da joia pelo seu clube.

“Fiquei muito feliz de estrear pela Seleção. É um sonho de criança meu e da minha família. Importante estrear com vitória. A gente deu nosso melhor e vai buscar cada dia mais”, afirmou Estêvão depois da partida.

Estêvão, aliás, está à frente de nomes como Neymar e Ronaldo Fenômeno. Ele, afinal, entra na quinta posição da lista, logo atrás de Endrick que, é o quarto no ranking, depois da estreia com 17 anos e 118 dias contra a Colômbia, no ano passado. O mais jovem, aliás, é o Rei Pelé, que vestiu a camisa da Seleção aos 16 anos e 257 dias.

Mais jovens a entrarem em campo pela Seleção:

Pelé: 16 anos e 257 dias (1957)

Edu: 16 anos e 303 dias (1966)

Coutinho: 17 anos e 28 dias (1960)

Endrick: 17 anos e 118 dias (2023)

Estêvão: 17 anos e 135 dias (2024)

Walter: 17 anos e 136 dias (1931)

Ronaldo: 17 anos e 186 dias (1994)

Com o resultado, o Brasil, afinal, volta somar depois de sequência de quatro jogos sem vencer e sobe para quarta posição, com 10 pontos. Agora, a Seleção volta a campo na terça-feira, pela oitava rodada das Eliminatórias. A Amarelinha, aliás, enfrenta o Paraguai, às 21h30, no Defensores Del Chaco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.