Mundial sub-20: Jogadora do Brasil faz gol muito antes do meio de campo. Veja imagens

A vitória do Brasil sobre o Canadá por 2 a 0, pela 3ª rodada do Grupo B do Mundial Sub-20 feminino teve um momento histórico. Ocorreu aos 53 minutos do 2ºtempo, último lance do jogo. As brasileiras venciam por 1 a 0, com o 1º lugar assegurado e vaga às oitavas. As canadenses, entretanto, precisavam de um gol para empatar o duelo e terminar em 2º, superando a França. Por isso, estavam no ataque epal esquerda. Mas o Brasil recuperou a bola, que ficou com Carol, na intermediária da defesa, muito mais próximo da área do que do meio de campo. Ela viu a goleira Henning adiantada e chutou. A arqueira, fora do gol, furou. A bola morreu no gol. Brasil 2 a 0.

Veja a sequência do gol do Brasil

Com a vitória, o Brasil encerra a fase de grupos do Mundial Sub-20 com nove pontos, após vitórias por 9 a 0 sobre Fiji, 3 a 0 sobre a França e 2 a 0 sobre as canadenses. O Canadá terminou em terceiro lugar, mas tem garantida a sua presença nas oitavas como uma das quatro melhores terceiras. O segundo lugar ficou com a França, que teve os mesmos quatro pontos do Canadá, mas melhor saldo. Aliás, a França venceu Fiji por 11 a 0 nesta sexta-feira. A seleção da Oceania foi o saco de pancadas. Além da surra que levou da França e do Brasil, também levou de 9 a 0 do Canadá. Sai com zero ponto, zero gol marcado e 28 gols sofridos.

