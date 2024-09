O Brasil venceu o Equador por 1 a 0 nesta sexta-feira (6), no Couto Pereira, pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Apesar do triunfo, a Seleção Brasileira não desempenhou um bom futebol, algo que ficou claro não só para o torcedor, mas também para os jogadores. Como confirma o lateral-direito Danilo.

Após a partida, o jogador ressaltou a importância da vitória, mas falou que a equipe não pode cair de rendimento, como aconteceu no segundo tempo.

“Era importante vencer, Eliminatórias é sempre complicada. A gente não pode esquecer o jogo do Equador contra a argentina que foi para os pênaltis. Claro que nos segundo tempo caímos rendimentos, precisa ser melhorado, não podemos cair assim. Mas fizemos uma marcação boa, não demos espaço para o Equador. Assim vencendo damos espaço para corrigir os nossos erros”, disse Danilo, que prosseguiu.

“Acho que o gol foi resultado de muito trabalho, alargar o adversário, jogar de um lado pro outro, depois entrar por dentro. Coisa que estamos trabalhando. Como falei, leva tempo, exige tempo, mas agora precisamos seguir trabalhando”, completou.

Além disso, Danilo acabou questionado sobre a estreia do garoto Estêvão com a amarelinha. Para o capitão da Seleção, o momento é de dar suporte para que ele seja a estrela que todos esperam.

“É muito legal ver um garoto de 17 anos, eu tenho 33 . O futuro é brilhante, tem que dar força pra ele , porque vai dar muita alegria ao povo brasileiro. Nosso trabalho é dar suporte para ele jogar o mais tranquilo possível e que ele consiga desempenhar o que pode”, falou o lateral.

Danilo não quer Seleção dependente de Neymar

Por fim, o lateral-direito falou sobre Neymar. O camisa 10 da Seleção está em processo final de recuperação de uma lesão no joelho e vem sendo aguardado na Seleção. Contudo, para o capitão, o Brasil precisa garantir os resultados com os jogadores que estão ali no momento.

“Claro, o Neymar tem toda qualidade, o que representa para seleção, estamos todos esperando o retorno dele. Mas como falei no vestiário, não vai chegar gente nova. A responsabilidade de classificar o Brasil para Copa está com a gente”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.