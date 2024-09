Suíça x Espanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Suíça e Espanha se enfrentam neste domingo (8), às 15h45 (de Brasilia), pela segunda rodada do Grupo 4 da Liga das Nações. Ambas as equipes estrearam de forma decepcionante na competição. Os suíços perderam por 2 a 0 para a Dinamarca e os atuais campeões europeus não passaram de um empate sem gols com a Sérvia.

Como chega a Suíça

A Suíça surpreendeu na última competição oficial que disputou. Durante a Euro 2024, conseguiu se classificar para os playoffs ao terminar em segundo lugar no Grupo A. Além disso, eliminou a forte Seleção Italiana nas oitavas de final. No entanto, sua jornada foi interrompida pela Inglaterra, sendo derrotada nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Na primeira rodada da Liga das Nações, o desempenho deixou a desejar. Com uma entrada dura de Elvedi aos 50 minutos e outra falta violenta de Granit Xhaka aos 87’, o time acabou com dois jogadores expulsos. Além disso, sofreu gols de Dorgu e Hojbjerg, encerrando o jogo com uma derrota de 2 a 0. Mesmo sem confirmar quais, o técnico Murat Yakin adiantou que vai substituir outros jogadores além dos que receberam o cartão vermelho na estreia.

Como chega a Espanha

A Espanha é a favorita nesta edição da Liga das Nações. Vale destacar que os espanhóis são os atuais campeões do torneio, após derrotarem a Croácia na final, que foi decidida nos pênaltis. Recentemente, a seleção espanhola também conquistou a última edição da Eurocopa. Com uma campanha invicta e impressionante, superou a Inglaterra na final por 2 a 1, com gols de Nico Williams e Oyarzabal.

No entanto, a estreia na Liga das Nações não foi tão animadora. Jogando contra a Sérvia no Estádio Rajko Mitic, a Espanha dominou a posse de bola, com 72% de controle, mas não conseguiu sair do empate por 0 a 0, desperdiçando 22 tentativas de gol. Apesar disso, a tendência é que o técnico Luís de la Fuente mantenha a equipe da estreia para enfrentar a Suíça.

SUÍÇA X ESPANHA

2ª Rodada do Grupo 4 da Liga das Nações

Data e horário: 8/9/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio de Genebra, em Genebra (SUI)

SUÍÇA: Kobel; Wütrich, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Duah; Riedler, Vargas, Embolo. Técnico: Murat Yakin

ESPANHA: David Raya; Dani Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams; Oyarzabal. Técnico: Luis De la Fuente

Árbitro: Irfan Peljto (BIH)

Assistentes: Senad Ibrišimbegović (BIH) e Davor Beljo (BIH)

VAR: Bastian Dankert (GER)

Onde Assistir: Sportv

