Botafogo-PB x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem

O Volta Redonda vai à Paraíba para encarar o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, às 18h30 (de Brasília), neste domingo (08), em João Pessoa. O embate será válido pela segunda rodada do Grupo A pela segunda fase da Série C. O Esquadrão de Aço se encontra na primeira colocação do grupo, com três pontos. Por outro lado, o Belo está em terceiro lugar, até porque ainda não pontuou.

As duas equipes vivem o sonho de alcançar o acesso para a Segunda Divisão já há algum tempo. Isso porque o time paraibano vai para a sua 11ª temporada na Série C. O Voltaço está em situação semelhante, pois se encontra na Terceira Divisão há oito anos. Vale lembrar que o Volta Redonda conquistou o acesso em 2016. Ou seja, o confronto entre as equipes é frequente nos últimos anos. Oficialmente foram oito embates, com quatro vitórias do Esquadrão de Aço, dois empates e dois triunfos do Botafogo-PB.

Aliás, no último encontro, pela primeira fase da Série C, o time paraibano conquistou um resultado positivo por 3 a 1, fora de casa, no Raulino de Oliveira. A propósito, o Belo e o Volta Redonda também estiveram no mesmo grupo do quadrangular final do ano anterior da Terceira Divisão. Na oportunidade, o time carioca venceu os dois duelos como mandante e visitante. No entanto, ambos ficaram pelo caminho e viram o acesso dos outros dois adversários do grupo, o Amazonas e Paysandu.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão dos serviços de streaming DAZN e Nosso Futebol.

Como chega o Botafogo-PB

No primeiro compromisso pela segunda fase da Série C, o Belo estreou com derrota para o Remo por 2 a 1, fora de casa. Com isso, a equipe paraibana pretende aproveitar o trunfo de estar em seus domínios para evitar mais um tropeço. Além de recuperar a boa fase da temporada regular, já que foi o líder geral do campeonato. Para este confronto com o Esquadrão de Aço, os donos da casa terão os reforços do lateral-esquerdo Evandro e do volante Thallyson. O primeiro sofreu um desconforto muscular na coxa e o segundo se recuperou de uma entorse no joelho direito.

Por outro lado, podem ter problemas na defensa. Afinal, os dois zagueiros titulares, Reniê e Wendel Lomar, estão machucados. Caso eles não se recuperem a tempo, a tendência é a de que Douglas e Romércio comecem a partida. Esta dupla já atuou junta na maior parte do revés para o Remo.

Como chega o Volta Redonda

O Voltaço venceu o São Bernardo por 3 a 1 na primeira rodada do quadrangular decisivo da Terceira Divisão. Assim, a principal missão é engatar uma sequência de resultados positivos e encaminhar a vaga para a Série B. Principalmente na condição de visitante, situação que atrapalhou o time do interior do Rio de Janeiro a garantir o acesso à Segunda Divisão, na última temporada. Isso porque foi irregular nesta segunda etapa da competição.

Tal oscilação repetiu-se na reta final da primeira fase da Série C. Prova disso é que o Volta Redonda triunfou em apenas um triunfo nos últimos cinco compromissos nesta etapa da competição. Além de dois empates e duas derrotas. O técnico Rogério Corrêa contará com o retorno do volante PK aos relacionados, após cumprir suspensão no triunfo sobre o São Bernardo. Ele ficou fora após receber o cartão vermelho no duelo com o Figueirense. Em contrapartida, há chance de baixas nas laterais.

Pelo lado direito, o veterano Wellington Silva ficou fora de algumas atividades na última semana e se tornou dúvida. Caso não tenha condições de atuar, Murillo Lima deve ficar com a vaga no time titular. Já na esquerda, Sanchez precisou ser substituído ainda na primeira etapa do último jogo. Mesmo sem a constatação de uma lesão, ainda há dúvida a respeito de sua presença entre os 11 iniciais. Se ele estiver indisponível, Juninho Monteiro é o grande candidato para preencher a lacuna.

BOTAFOGO-PB X VOLTA REDONDA

2ª rodada do Grupo A – Quadrangular final da Série C

Data e horário: 08/09/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Almeidão, João Pessoa (PB)

BOTAFOGO-PB: Dalton; Lenon, Romércio, Douglas, Rafael Furlan; Thallyson, Edmundo, Sillas; Vinícius Leite, Jô e Joãozinho. Técnico: Evaristo Piza

VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Wellington Silva (Murilo), Lucas Souza, Fabrício, Sanchez (Juninho Monteiro); Bruno Barra, Henrique Silva e PK; Douglas Skilo, Bruno Santos e MV. Técnico: Rogério Corrêa.

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Lucas Costa Modesto (MS)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

