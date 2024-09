Everson, do Atlético, se emociona ao falar sobre saúde mental

Titular do Atlético desde 2020, Everson se emocionou e admitiu passar por problemas de saúde mental recentemente. O novo desabafo ocorreu em entrevista ao programa “Bola da Vez”, da ESPN. No empate com o Fortaleza por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, há três meses, em meio à críticas da torcida do Galo, ele já tinha mencionado a fase ruim e a aflição pela qual atravessava, sustentando que entrava em campo no sacrifício. O jogador, então, pediu desculpas à Massa.

“Deixei muitas coisas me consumirem. Estava com uma carga muito forte, vindo de fora para dentro, deixando me consumir. Lógico que não eram os nove milhões de torcedores do Atlético, mas eu acabava sendo cobrado. Trouxe muito pra mim. Antes disso, já fazia trabalho psicológico. Faço tem dois anos fora do clube, fora os profissionais que temos no clube. Peço desculpas”, lamentou o goleiro carijó.

Em julho, aliás, Everson já havia dado um tempo nos gramados ao se afastar durante um mês dos gramados. De acordo com o goleiro, a pausa foi importante para ele voltar a performar em alto nível e recuperar a perspectiva mental.

“Os 30 dias foram bons para ver que o problema não era o Everson. Passamos por alguns momentos, tomamos gols, também não é culpa do outro goleiro, do Matheus Mendes. Foi culpa de um sistema, fase ruim, muitos machucados, jogadores na seleção. Acabamos mais expostos. Mas podemos melhorar”, salientou o goleiro do Atlético, na mesma entrevista.

