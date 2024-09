Vini Jr e a busca por uma grande atuação com a camisa da Seleção

Astro mundial, protagonista no Real Madrid e candidato a melhor do mundo, Vini Jr ainda convive com a pressão de ser o rosto da Seleção Brasileira. Por ser um dos melhores jogadores da atualidade, o atacante convive com a expectativa do torcedor por um grande desempenho. Contudo, essa atuação ainda não aconteceu.

Contra o Equador, na última sexta-feira (6), o atacante teve mais um desempenho abaixo e não conseguiu repetir as atuações que tem com a camisa do Real Madrid. Para que o jogador não sinta tanta pressão, o técnico Dorival Júnior vem buscando tirar o peso dos ombros do camisa 7 e o comparou com Neymar.

“Nós queremos ver o atleta produzindo a todo momento, em todo instante da mesma forma que ele faz no clube. Nós temos ciclos dentro dos clubes. Há momentos em que o Rodrygo vai ser o destaque ao longo de um mês, dois meses. Daqui a pouco o Vini entrar nessa mesma condição… Estamos em início de temporada, não podemos nos esquecer disso”, disse Dorival, que prosseguiu.

“Geramos sempre uma expectativa grande em cima de garotos. Eles ainda estão no processo de concluir uma formação e de recuperação física de um ano desgastante que tiveram. Precisamos ter muita calma. Essa é a mesma expectativa gerada em cima do Neymar, que a todo momento tinha que ser a solução para nossos problemas”, completou o treinador, após o duelo contra o Equador.

Vini Jr ainda busca um grande momento na Seleção Brasileira

Desde 2019 presente nas convocações da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior acumula 34 partidas e cinco gols marcados com a amarelinha, mas nenhuma de grande destaque. Na Copa América, por exemplo, era o grande rosto da Canarinho. Contudo, marcou apenas dois gols contra o Paraguai e não esteve nas quartas de final contra o Uruguai, pelo acúmulo de cartões amarelos. O Brasil foi eliminado pela Celeste nos pênaltis.

Com a ausência de Neymar, que se recupera de uma grave lesão no joelho, todos os holofotes se viram para Vinícius Júnior. Agora, o atacante busca corresponder as expectativas para o torcedor e provar o status que carrega nos dias atuais.

O Brasil encara o Paraguai nesta terça-feira (10), às 21h30, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa. Será mais uma chance de Vini Jr mostrar que pode ser o rosto da Seleção Brasileira.

