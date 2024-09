Ponte Preta x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Ponte Preta e Chapecoense tentam se reabilitar na Série B do Brasileirão. A Macaca recebe a Chape, nesta segunda-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, e busca reencontrar o caminho da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Já a equipe catarinense, por sua vez, precisa vencer para seguir sonhando com a permanência na segunda divisão em 2025.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal Premiere (pay-per-view).

Como chega a Ponte Preta

Sem vencer há cinco jogos, a Ponte Preta vive o pior momento sob o comando de Nelsinho Baptista. Para retomar a confiança, a Macaca terá uma sequência de duas partidas contra equipes da zona de rebaixamento. Portanto, somente a vitória interessa para saltar na tabela e voltar a sonha com o acesso para a elite do futebol brasileiro.

Para o confronto contra a Chapecoense, a Ponte Preta não poderá contar com Elvis, que está suspenso. Sendo assim, a tendência é que o técnico Nelsinho Baptista coloque Dodô no time titular. O jogador foi o herói da equipe no empate com o Santos, na Vila Belmiro, na última rodada. Além dele, Renato volta a ficar à disposição.

Como chega a Chapecoense

A Chapecoense vive um drama e luta contra o rebaixamento para a terceira divisão do futebol brasileiro. Sem vencer há dez partidas, o time catarinense tenta encerrar o jejum contra a Ponte Preta, que também vive uma fase instável, fora de casa. Entretanto, o técnico Gilmar del Pozzo terá desfalques. Foguinho, por exemplo, está suspenso. Além disso, a Chape tem sete jogadores pendurados.

Ponte Preta x Chapecoense

25ª rodada – Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 09/09/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Moises Lucarelli, em Campinas (SP)

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Sérgio Raphael, Matheus Silva e Gabriel Risso; Emerson Santos, Castro e Dodô; Everton Brito, Gabriel Novaes e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista

Chapecoense: Léo Vieira; Maílton, Bruno Leonardo, João Paulo e Mancha; Auremir, Tárik e Thomás Bedinelli; Rafael Carvalheira, Mário Sérgio e Marcinho. Técnico: Gilmar del Pozzo

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

