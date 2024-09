São Paulo irá pedir anulação de jogo contra o Fluminense pelo Brasileirão

Uma novidade pode movimentar a reta final do Campeonato Brasileiro. Afinal, o São Paulo decidiu tentar anular a partida contra o Fluminense, que aconteceu há uma semana, no Maracanã, na Justiça Desportiva. Assim, o clube paulista irá acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nos próximos dias. A informação é do jornal 'Folha de S. Paulo'.

Dessa forma, a principal reclamação do clube é sobre o lance que originou o primeiro gol da equipe de Laranjeiras. Antes de Kauã Elias balançar a rede, Calleri e Thiago Santos disputaram a bola, e o árbitro Paulo Cesar Zanovelli deu vantagem no lance apesar de enxergar falta.

Na sequência da jogada, a bola ficou com Thiago Silva, que abaixou para cobrar a falta, tocou a mão na bola e reconduziu a partida. Segundos depois, Ganso deixou para o atacante finalizar.

Na visão do São Paulo, o árbitro deu vantagem no primeiro lance e deveria ter marcado falta do camisa 3 por ter encostado a mão na bola. A divulgação das imagens e do áudio da revisão do primeiro go do Fluminense causou a revolta da direção tricolor.

“Para mim, disputa de espaço entre Calleri e Thiago (Santos). Calleri segura o Thiago, eu dou vantagem da falta do Calleri. Era falta para o Fluminense”, disse o profissional. “Eu ia dar a vantagem, o jogador (Thiago Silva) para e bate a falta. Eu dou sinal de falta. Deixa rolar, eu falo agora. Vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal, tá, Igor (Junio Benevenuto, o VAR)?”, afirmou, antes de se afastar do monitor. Vale lembrar que com o triunfo, os comandados de Mano Menezes seguiram fora da zona de rebaixamento, enquanto os visitantes perderam a chance de encostar no G4.

