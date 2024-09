Bruno Gomes fala sobre troca de comando no Inter e improvisação

O volante Bruno Gomes, do Inter, passou a titular pouco depois da chegada do técnico Roger Machado. Após um período improvisado na lateral-direta por falta de opções, agora pode voltar, então, à sua posição de origem (volante) com as chegadas de Nathan e Brian Aguirre.

E, em entrevista ao “ge”, publicada neste domingo (8), o polivalente jogador falou sobre a troca de comando no Colorado, além da experiência como lateral improvisado.

“São dois treinadores qualificados. Cada um à sua maneira. O (Eduardo) Coudet teve participação importante para o meu retorno ao Inter. Um cara que sempre confiou em mim. O Roger (Machado) também sempre procura estar ao lado do jogador. Qualquer troca de comando gera uma mudança”, disse.

O jogador, revelado pelo Vasco e que já está em sua segunda passagem no Inter, falou, então, sobre a improvisação. Para ele, não existe preferência pela posição, já que seu objetivo é deixar o Colorado cada vez mais perto das vitórias.

“Eu busco ajudar o elenco onde for mais necessário. Não importa se como lateral ou volante. O importante é o grupo, o clube. Encaixar uma sequência positiva agora é fundamental para chegarmos à reta final do Brasileiro buscando objetivos importantes. Então, onde for requisitado, estarei preparado”, avaliou.

Contratado de volta junto ao Coritiba, Bruno Gomes tem 28 jogos na temporada. Até o momento, ele marcou um gol e contribuiu com uma assistência.

